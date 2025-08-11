Кривцов о «Краснодаре»: «Доказали себе в первую очередь, что можем выиграть РПЛ. Психология точно изменилась, выходить на поле стало приятнее»

Никита Кривцов считает, что чемпионство изменило психологию «Краснодара».

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл Мир РПЛ

– «Краснодар» сейчас и год назад – две разные команды?

– Конечно. Год назад мы еще не были чемпионами России. В раздевалке особо ничего не поменялось, появилось приятное чувство. Мы доказали в первую очередь сами себе, что можем выиграть чемпионат. Стало приятнее выходить на поле. Но сейчас уже никто про это не думает. Как начался новый сезон, все думают о предстоящих играх.

– Психология «Краснодара» стала другой?

– Психология точно изменилась. Больше верим, что можем выиграть. В прошлом сезоне было больше нервов из‑за того, что сложный сезон, все хотели выиграть, что‑то не получалось, и приходилось выходить на характере, – сказал полузащитник «Краснодара ».