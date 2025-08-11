Морган поздравил Роналду и Джорджину с помолвкой: «Такая замечательная пара! Желаю в браке таких же успехов, каких Криштиану добился на поле»

Пирс Морган поздравил Криштиану Роналду и Джорджину Родригес с помолвкой.

Сегодня девушка опубликовала фотографию кольца на безымянном пальце своей левой руки, отметив 40-летнего форварда сборной Португалии и «Аль-Насра ».

«Поздравляю моих друзей Криштиану и Джорджину с помолвкой. Они такая замечательная пара! Желаю им в браке таких же успехов, каких он добился на футбольном поле!» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган .

Фото: x.com/piersmorgan

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У пары двое общих детей.

