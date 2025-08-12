Антонио о клубах: «Игроки для них – мясо. Как только мы начинаем портиться – пора продавать или выбрасывать. Если клуб думает о деньгах, почему игроку нельзя?»

Микаил Антонио считает, что клубы относятся к футболистам как к мясу.

Бывший нападающий «Вест Хэма » порассуждал о преданности игроков и поведении клубов на фоне конфликта «Ньюкасла » с Александером Исаком – форвард отстранен от работы с командой из-за неопределенности с его будущим. Игроком интересуется «Ливерпуль ».

«Людям может понравиться или нет то, что я скажу, но я скажу в любом случае. Как игрок, я вижу, что действительно преданность в этой игре утрачена.

Я провел в «Вест Хэме» десять лет, как и все эти игроки, и эта [преданность] больше не длится вечно, и я считаю это правильным, потому что, в конце концов, клубы тоже больше не относятся к игрокам так, как раньше.

Почему игрок должен быть предан клубу? Я понимаю преданность болельщикам, но преданность клубу, когда футболист стремится стать лучше, улучшить свою жизнь и добиться того, чего не сможет достичь в другом клубе... Что есть, то есть. Мне кажется, Исак просто стремится стать лучше и делает все возможное для этого.

В наши дни футбольные клубы относятся к игрокам как к «мясу». Мы для них – мясо. Как только мы начинаем портиться, приходит пора продавать или выбрасывать.

Раньше, если футболист играл в клубе несколько лет, вы видели его человеческую сторону. Теперь все дело в деньгах: сколько денег он может заработать для клуба? Так что если клуб думает о деньгах, почему игроку не следует этого делать?» – заявил Антонио .