Хасселбайнк выступит в британском танцевальном шоу Strictly Come Dancing: «Покажу иную работу ног, надеюсь, без автоголов»

Джимми Флойд Хасселбайнк выступит в британском танцевальном шоу.

53-летний экс-нападающий «Лидса », «Атлетико », «Челси » и сборной Нидерландов вошел в число участников Strictly Come Dancing – британского танцевального шоу, выходящего на BBC One с 15 мая 2004 года, в котором участвуют пары, состоящие из профессионального танцора и приглашенной звезды.

«Переход с футбольного поля в бальный зал – это, конечно, не то, что я делал раньше, но я с нетерпением жду возможности принять участие в этом забавном испытании! Покажу иную работу ног, надеюсь, без автоголов», – сказал Хасселбайнк.

Джимми Флойд стал четвертой звездой в новом сезоне шоу, которое стартует в сентябре. До него было подтверждено участие в проекте актера Дэнни Дайера («Чисто английское убийство», «Костолом», «Фабрика футбола»), актрисы Алексы Кингстон («Доктор Кто», «Скорая помощь») и бывшего спринтера и участника шоу на выносливость «Гладиаторы» Гарри Эйкинса-Эрити.

Фото: bbc.com