Аклиуш интересен «Интеру» и неназванному европейскому топ-клубу. «Монако» хочет получить около 70 млн евро
«Интер» хочет подписать Магна Аклиуша.
По информации L’Equipe, «нерадзурри» выразили заинтересованность в хавбеке «Монако» сразу после товарищеского матча с монегасками 8 августа (2:1). Помимо «Интера», на Аклиуша претендует еще один крупный европейский клуб – ранее стало известно, что переговоры по Аклиушу ведет «Байер».
Сообщается, что «Монако» не против продажи Аклиуша, но запрашивает за полузащитника около 70 млн евро. Сам футболист в частном порядке выразил сомнения, что какой-либо клуб согласится удовлетворить требования монегасков. Соглашение 23-летнего француза действует до 2028 года.
В прошедшем сезоне Аклиуш забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 32 матчах Лиги 1. Его подробную статистику можно найти здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32530 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости