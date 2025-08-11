Аклиуш интересен «Интеру» и неназванному европейскому топ-клубу. «Монако» хочет получить около 70 млн евро

«Интер» хочет подписать Магна Аклиуша.

По информации L’Equipe, «нерадзурри» выразили заинтересованность в хавбеке «Монако» сразу после товарищеского матча с монегасками 8 августа (2:1). Помимо «Интера », на Аклиуша претендует еще один крупный европейский клуб – ранее стало известно , что переговоры по Аклиушу ведет «Байер».

Сообщается, что «Монако » не против продажи Аклиуша, но запрашивает за полузащитника около 70 млн евро. Сам футболист в частном порядке выразил сомнения, что какой-либо клуб согласится удовлетворить требования монегасков. Соглашение 23-летнего француза действует до 2028 года.

В прошедшем сезоне Аклиуш забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 32 матчах Лиги 1. Его подробную статистику можно найти здесь .