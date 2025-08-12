Фрей о Доннарумме вне заявки «ПСЖ» на Суперкубок: «Я шокирован. Джиджо – лучший вратарь мира, почему в нем сомневаются? В Англии он преуспеет, уверен»

Себастьян Фрей шокирован отношением «ПСЖ» к Джанлуиджи Доннарумме.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не внес 26-летнего вратаря сборной Италии в заявку на Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» и подталкивает футболиста к уходу из клуба. Окружение вратаря считает это несправедливым, поэтому Джанлуиджи уйдет этим летом или в 2026 году в качестве свободного агента.

Сообщалось , что Доннарумма интересен «МЮ» и «Челси».

«Я говорил с Джиджо, и он довольно спокоен, но я шокирован, потому что его подписывали с расчетом на участие в Лиге чемпионов. Он всегда демонстрировал свои качества и зарекомендовал себя как отличный вратарь, особенно в этом сезоне, когда «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов.

Недостатка в предложениях, безусловно, не будет, и ему необходимо проявить себя. Джиджо – лучший вратарь в мире. Поэтому ситуация так парадоксальна – почему в нем сомневаются? Я уверен, что он преуспеет в Англии», – сказал бывший вратарь «Интера» и «Фиорентины» в интервью Sky Sport.

Доннарумма – мимо Суперкубка УЕФА, так решил «ПСЖ». Конфликт