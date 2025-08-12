«Наполи» показал кофейный третий комплект формы на сезон-2025/26

«Наполи» представил третий комплект формы на сезон-2025/26.

Экипировка кофейного цвета разработана брендом EA7 итальянского модельера Джорджо Армани.

«Воротник в стиле поло отделан винтажной небесно-голубой отделкой, которая сдержанно элегантно обрамляет вырез, перекликаясь с цветом логотипов «Наполи », EA7 и MSC. Манжеты рукавов плотно прилегают, обеспечивая аэродинамику и свободу движений. Сзади, у основания шеи, гордо красуется надпись SSC Napoli, символизирующая идентичность клуба.

В Неаполе кофе – это гораздо больше, чем просто напиток: это ежедневный ритуал, момент общения и символ, глубоко укоренившийся в душе неаполитанцев. Более двух веков неаполитанцы с гордостью хранят искусство его приготовления, от традиционной кукумеллы, культового «неаполитанского кофейника», до его более современных интерпретаций.

Кофейная чашка – это институт, который проходит через поколения, становясь выражением культуры, искусства и солидарности. Коллективный ритуал, такой же, как ношение футболки «Наполи», воплощен в Café – третьем комплекте формы сезона-2025/26: элегантная и мощная интерпретация, сочетающая в себе городскую эстетику и международное видение», – говорится в заявлении клуба.

Фото: sscnapoli.it

В июле «Наполи» показал голубую домашнюю и белую выездную форму с отсылками к скудетто, символам Неаполя и театру.