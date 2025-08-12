Харри Магуайр: «Многие в Англии ненавидят «МЮ», поэтому внимание к нему более пристальное. Мы должны справляться с давлением и играть так, будто мы на детской площадке»

Харри Магуайр высказался о давлении на «Манчестер Юнайтед».

«Ребята усердно работают, в команде царит отличная атмосфера. Мы хотим добиться успеха, мы делаем для этого все, что в наших силах. Мы понимаем, что в последнее время были недостаточно хороши и не так много дали нашим фанатам. Я чувствую, что это почти как новый старт, и надеюсь, что этот старт будет хорошим.

У нас был переходный период, когда сэр Алекс [Фергюсон] был здесь, у нас была с отрывом лучшая команда, и мы выиграли все трофеи. Но реальность такова, что мы не лучшие. Нужно справляться с давлением и играть так, как будто вы на детской площадке. Думаю, к этому мы и стремились последние 10 лет.

Думаю, что «Манчестер Юнайтед » находится под более пристальным вниманием лишь потому, что все многие в стране ненавидят его – это просто факт», – сказал защитник «МЮ» в подкасте Rio Ferdinand Presents.