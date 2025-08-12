Энрике о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «В первых матчах мы ходили по краю, уверенность упала – все изменилось благодаря самоотверженности игроков. Цель на сезон – бороться за каждый трофей, стать еще лучше»

Луис Энрике рассказал, как «ПСЖ» справился с проблемами в начале прошлого сезона.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции и завоевал Кубок страны.

«В первых трех-четырех матчах [Лиги чемпионов] мы ходили по краю, хотя заслуживали гораздо больше очков. Ситуация начала ухудшаться, уверенность в себе упала. Все изменилось благодаря самоотверженности игроков. Мы вплотную подошли к вопросу о том, что создавали моменты, но не забивали: «Почему бы не сосредоточиться на чем-то другом? Почему бы не сосредоточиться на поиске игрока, который лучше всего играет в штрафной?» После этого наша статистика изменилась, победы приходили сами собой, к нам автоматически возвращалась уверенность, и те же игроки и та же команда, которая могла победить, внезапно начала выигрывать с относительной легкостью.

Я волновался две недели перед нашим матчем, когда мы играли в финале Кубка Франции, перед финалом Лиги чемпионов. У меня и моего штаба была только одна цель – подойти к игре расслабленно, чтобы нас не сбила с толку обстановка или сам момент игры, потому что мы, как и следовало ожидать, были окружены фанатами, стремящимися поддержать нас и придать сил. Когда чего-то в избытке, это плохо. Мы уже знали, что будем выкладываться более чем на 100%, и это плохо. Но я помню, как сказал игрокам: «Мы постараемся выложиться на 105%, а не на 120%, потому что в конечном итоге такая игра подавляет вас». Это особенные матчи, в которых напряжение может захлестнуть вас, и я думаю, что в этом отношении игроки блестяще справились.

Цель на предстоящий сезон – стать еще лучше. Что касается титулов, то это будет сложнее. Но я думаю, что в футбольном плане мы будем совершенствоваться как команда, как в атаке, так и в обороне. Я верю, что мы все еще можем улучшить определенные аспекты игры. Что касается трофеев, мы хотим бороться за каждый из них. Конечно, мы верим, что сможем выиграть их все и снова повторить этот подвиг, что означало бы войти в историю, и это придает нам особую мотивацию», – сказал главный тренер «ПСЖ».

13 августа «ПСЖ » сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок Европы. Игра пройдет на стадионе «Фриули» в Удине.