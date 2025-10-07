У Салаха 12,5% успешных обводок – это худший результат в АПЛ. Египтянин обыграл всего одного соперника

Мохамеду Салаху хуже всех удается обводить соперников в АПЛ.

Вингеру «Ливерпуля » удалось успешно завершить только 12,5% попыток – это самый низкий результат в чемпионате Англии среди всех футболистов с 5 и более попытками.

В абсолютных величинах у египтянина 1 успешная обводка при 7 неудачных.

В этом сезоне Салах провел 7 игр в АПЛ и забил 2 гола, а также отдал 2 результативных паса. Подробно со статистикой 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь .