У Салаха 12,5% успешных обводок – это худший результат в АПЛ. Египтянин обыграл всего одного соперника
Мохамеду Салаху хуже всех удается обводить соперников в АПЛ.
Вингеру «Ливерпуля» удалось успешно завершить только 12,5% попыток – это самый низкий результат в чемпионате Англии среди всех футболистов с 5 и более попытками.
В абсолютных величинах у египтянина 1 успешная обводка при 7 неудачных.
В этом сезоне Салах провел 7 игр в АПЛ и забил 2 гола, а также отдал 2 результативных паса. Подробно со статистикой 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Как вам дерби?16620 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости