Ямаль сыграет с «Реалом», если не возникнет осложнений. Вингер «Барсы» может восстановиться уже к матчу с «Жироной»
Ламин Ямаль сможет принять участие в класико.
Ранее вингер «Барселоны» был исключен из состава сборной Испании из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик говорил, что не знает, сыграет ли 18-летний футболист с «Реалом».
Как сообщает Marca, Ямаль проходит интенсивный курс восстановления с целью как можно скорее вернуться на поле. В клубе ожидают, что он сможет принять участие в матче с «Жироной» 18 октября – но выйдет не на 90 минут.
Таким образом, если не возникнет осложнений, Ламин сыграет против «Олимпиакоса» и «Реала» – матчи состоятся 21 и 26 октября соответственно.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
