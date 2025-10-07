  • Спортс
  • Глава «Сьона» Константин поздравил Путина с 73-летием: «Пригласил бы покататься на лыжах в Вале, когда все успокоится. Россия всегда была великой нацией с невероятными спортсменами»
Глава «Сьона» Константин поздравил Путина с 73-летием: «Пригласил бы покататься на лыжах в Вале, когда все успокоится. Россия всегда была великой нацией с невероятными спортсменами»

Президент «Сьона» поздравил президента России с 73-летием.

«Поздравляю Владимира Путина с днем рождения! Я бы с удовольствием пригласил господина президента покататься на лыжах в кантоне Вале, когда все успокоится.

С моей точки зрения, Россия всегда была великой нацией с невероятными спортсменами. И я искренне хотел бы, чтобы мы вновь нашли ту дружбу и взаимное уважение, которые существовали, когда российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях», – сказал Кристиан Константин.

