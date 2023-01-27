«Боруссия» надеется, что Беллингем останется. Ему предложат 15 млн евро в год – больше всех в клубе

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Боруссия» надеется, что Джуд Беллингем не уйдет из клуба летом.

Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside.

«У «Дортмунда» до сих пор есть небольшая надежда на то, что Джуд Беллингем останется. Клуб хочет предложить ему новый контракт, по которому он будет получать 15 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым в команде. Планируется, что переговоры пройдут в марте.

Его семья думает о будущем и понимает, что следующий шаг случится летом, потому что значительного прогресса в Бундеслиге Беллингем не добьется. Его мама, Дениз, живет с ним в Дортмунде и следит за всем. Не думаю, что она представляет их будущее в Дортмунде.

В «Боруссию» пока не поступало предложений. «Реал» регулярно стучится в дверь Беллингема, и все в Европе знают, что март – это идеальное время для выражения чувств. «Реал» готов, но «Дортмунд» должен сделать явную попытку сохранить Джуда – из-за фанатов.

Если Беллингем подпишет новый контракт, то это может привести к уходу Марко Ройса или к снижению его зарплаты. Но все в «Дортмунде», насколько я знаю, готовы к переговорам об уходе Джуда за два года до истечения его нынешнего контракта», – написал Фальк.

В этом сезоне на счету 19-летнего полузащитника 10 голов и 4 результативные передачи в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Подробнее с его показателями можно ознакомиться по ссылке.

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26 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ Nuteruoli
Команда, игроки, болельщики, тренеры, медицинский персонал это и есть "мы". Ну а ты человек, который похоже не понимает, что такое настоящий фанат, ты просто обычный зритель, смотрящий футбол с пивом и семечками.
А я как и он ржу с детского сада "мы". В контексте клуба. Большая часть этих "мы" из своего села не выезжали и ни разу оригинальной атрибутики не купили. О посещении матчей вообще молчу. И при этом считают, что могут говорить "мы". почему ржу? Я болею за одну и ту же команду с 2003 года. И ходил на матчи, когда она приезжала к нам. И когда был в Англии. Есть атрибутика из офф магазина и приобретенная прямо перед стадионом в день матча(правда тут сомнения пошли ли деньги клубу))) И ни разу не сказал "мы". боления сидя перед телеком не дает право говорить "мы" по моему мнению. Тк взаимосвязь с клубом только у тебя в голове.
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yrok77
Ответ Nuteruoli
Команда, игроки, болельщики, тренеры, медицинский персонал это и есть "мы". Ну а ты человек, который похоже не понимает, что такое настоящий фанат, ты просто обычный зритель, смотрящий футбол с пивом и семечками.
Вы оба в чем то правы, но откуда Васе из мухосранска знать о бюджете клуба из Дортмунда? Он так заявляет "мы", как будто участвует в утверждении бюджета клуба на год🤦‍♂️
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Владислав Рязанский
Боруссия конечно кузница звёзд. Но в клубе нет стабильности. Для начала им нужно найти тренера, который проработает не один-два сезона. Нужно переделывать команду практически с нуля, оставить костяк,продать всех новых звёзд,кроме Мукоко и воспитывать новых. Делать точечные трансферы по каждой позиции. Тогда команда способна бороться за салатницу и достойно выступать в лч. А пока они даже Униону борьбу не могут навязать. Поэтому смысл удерживать Джуда особо нет.
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Ник88
Видят в будущем в нём капитана наверняка. Уже носил повязку. Так бы не стали цепляться и продали за большие деньги. Ну и к тому же ещё братца хотят подтянуть.
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Denis242424
Обычно ни один игрок не выдерживает когда его так "обрабатывают". Агент подключается, еще и домашние. Поэтому не останется он, бесполезно его удерживать. Лучше присматриваться к замене. Найти "пахаря". Жизнь клуба не должна останавливаться с уходом игрока.
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Виталий Желтоусов
Боруссия классный клуб, но именно отсутствие шансов сохранять классных футболистов и делает невозможным бороться за чемпионство в Германии и Европе.
Шмели 🔥
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•milord•
Ответ S H A R K
Радует, что Боруссия пытается удержать своих звёзд, но не думаю, что финансово потянем 15 млн в год, если это чистые. Как по мне логичнее было бы продать его за свыше сотки и брать несколько пахарей, которые будут воспользоваться клубом не как трамплином
Все топовые уважающие себя футболисты воспринимают Боруссию как трамплин, к сожалению это так, говорю как человек симпатизирующий шмелям
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Nuteruoli
Ответ иц а мэн
Ну ты то васян с села нижнего залупки конечно не потянешь. Всегда ржу с этого "мы" в контексте клуба
Команда, игроки, болельщики, тренеры, медицинский персонал это и есть "мы". Ну а ты человек, который похоже не понимает, что такое настоящий фанат, ты просто обычный зритель, смотрящий футбол с пивом и семечками.
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иц а мэн
Ответ S H A R K
Радует, что Боруссия пытается удержать своих звёзд, но не думаю, что финансово потянем 15 млн в год, если это чистые. Как по мне логичнее было бы продать его за свыше сотки и брать несколько пахарей, которые будут воспользоваться клубом не как трамплином
Ну ты то васян с села нижнего залупки конечно не потянешь. Всегда ржу с этого "мы" в контексте клуба
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Вадим Сидоров
Ответ Dan Begu
Может уже хватит продавать главных игроков и вечно крутится между 2-4 местом
Ходит по 80 тыс человек, а они всё работают перевалочной базой.
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Вадим Сидоров
Наивные
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Богдан Громовски
Ответ art.shu05@gmail.com
Тут без шансов. Беллингем слишком хорош для нынешних шмелей . В следующем сезоне будет либо в АПЛ, либо в Реале, где станет отличной заменой Модричу.
Я хоть и болею за Баварию,но дико хочу что бы Дортмунд наконец то перестал продавать лидеров. Сколотят опять отличную банду и может за ЛЧ поборются
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Богдан Громовски
Может и останется кстати, с отступными где нибудь в 25том году
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art.shu05@gmail.com
Ответ Jack Daniels
лишь бы не стал новым нури шахином
Беллингем показал свой уровень на ЧМ. Шахин же был по сути котом в мешке с одним сильным сезоном за Дортмунд. Там была аналогичная история как с Дембеле
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Jack Daniels
Ответ art.shu05@gmail.com
Тут без шансов. Беллингем слишком хорош для нынешних шмелей . В следующем сезоне будет либо в АПЛ, либо в Реале, где станет отличной заменой Модричу.
лишь бы не стал новым нури шахином
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Вячеслав Новиков-Володько
Мне кажется пока есть возможность получить большой кэш нужно продавать
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vrazrez
Можно предлагать и больше. Все равно надо уходить, если хочет стать суперзвездой
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art.shu05@gmail.com
Тут без шансов. Беллингем слишком хорош для нынешних шмелей . В следующем сезоне будет либо в АПЛ, либо в Реале, где станет отличной заменой Модричу.
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S H A R K
Радует, что Боруссия пытается удержать своих звёзд, но не думаю, что финансово потянем 15 млн в год, если это чистые.
Как по мне логичнее было бы продать его за свыше сотки и брать несколько пахарей, которые будут воспользоваться клубом не как трамплином
+20
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Максим Новиков
Зачем? Для чего? Беллингем уже перерос Боруссию, да и он сам хочет в топ клуб. Разве что это могут сделать для того, чтоб ценник был повыше
+2
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Sevuska
Классный игрок . В Арсенал бы его к Саке .
Всех бы рвали .
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corazón blanco
Сомневаюсь, что этим они смогут удержать Джуда, нужно двигаться вперёд, а с деньгами и в других клубах у него не будет проблем.
+8
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Dan Begu
Может уже хватит продавать главных игроков и вечно крутится между 2-4 местом
+1
-1
0
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Olajuvon
Пора в АПЛ, как ни крути!
+2
-3
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Антон Чугунов
Дорогое удовольствие, за лояльность клубу. Потом, дороже не продашь..
0
0
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