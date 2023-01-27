«Боруссия» надеется, что Беллингем останется. Ему предложат 15 млн евро в год – больше всех в клубе

« » надеется, что не уйдет из клуба летом.

Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside.

«У «Дортмунда» до сих пор есть небольшая надежда на то, что Джуд Беллингем останется. Клуб хочет предложить ему новый контракт, по которому он будет получать 15 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым в команде. Планируется, что переговоры пройдут в марте.

Его семья думает о будущем и понимает, что следующий шаг случится летом, потому что значительного прогресса в Бундеслиге Беллингем не добьется. Его мама, Дениз, живет с ним в Дортмунде и следит за всем. Не думаю, что она представляет их будущее в Дортмунде.

В «Боруссию» пока не поступало предложений. «Реал» регулярно стучится в дверь Беллингема, и все в Европе знают, что март – это идеальное время для выражения чувств. «Реал» готов, но «Дортмунд» должен сделать явную попытку сохранить Джуда – из-за фанатов.

Если Беллингем подпишет новый контракт, то это может привести к уходу Марко Ройса или к снижению его зарплаты. Но все в «Дортмунде», насколько я знаю, готовы к переговорам об уходе Джуда за два года до истечения его нынешнего контракта», – написал Фальк.

В этом сезоне на счету 19-летнего полузащитника 10 голов и 4 результативные передачи в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Подробнее с его показателями можно ознакомиться по ссылке.