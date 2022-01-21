Изидор прошел медосмотр для «Локо», подписание контракта – завтра. Сумма трансфера – 3 млн евро и 0,5-1 млн бонусами

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Нападающий «Монако» Вильзон Изидор завершает переход в «Локомотив».

21-летний игрок успешно прошел медосмотр перед трансфером, сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи.

Завтра, 22 января, француз подпишет контракт с железнодорожниками. Сообщалось, что срок соглашения составит четыре с половиной года.

По информации инсайдера, московский клуб заплатит за Изидора 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро достанутся «Монако» в виде бонусов.

В этом сезоне Изидор провел 9 матчей во всех турнирах, сыграв в Лиге 1 в общей сложности лишь 46 минут. Подробнее его статистика – здесь.

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