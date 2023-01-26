Изидор может уйти в «Лион», хотя уже договорился с «Лорьяном». Его хотят арендовать у «Локо» с правом выкупа
Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор может продолжить карьеру во Франции.
По данным Foot Mercato, из-за скорого ухода Карла Токо-Экамби интерес к Изидору проявил «Лион». Французский клуб уже контактировал с нападающим.
Отмечается, что Изидор уже дал устное согласие на переход в «Лорьян». Он пообщался с тренером Режисом Ле Бри и воодушевлен возможностью поработать с ним. Пока неизвестно, повлияет ли вмешательство «Лиона» на планы Изидора.
Goal.com также уточняет, что интерес к французу проявляют не только «Лион» и «Лорьян», но и гладбахская «Боруссия», «Страсбур» и «Шальке».
Отмечается, что в среду вечером Изидор общался с тренером «Лиона» Лораном Бланом. Их разговор прошел хорошо.
«Лион», как и «Лорьян», хочет арендовать Вильзона с правом выкупа.
Да и как игрок он - не блистал.
13 очков за 17 туров ....
никого из этого состава не жалко.
(защитно-бессознательная травматическая связь, симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или насилия.)
Нас выперли с первых мест на последние, накупили за дорого откровеннейшего "Г," а теперь мы жалеем когда это "Г" рапродают.
Чорлука, ЖауМарио, Крыховяк, Фернандеш, Миранчук(уехавший), Смолов - вот это были футболисты.
А Изидоры с Керками и Едваями, Мордашвилями и Тикнизянами с Игнатьевыми это "Г", которое в том локо полировало бы скамейку.
Потом нужно искать хотя бы 3-4 футболистов.
Без футболистов очень трудно играть в футбол , а сейчас в команде из два с половиной.
В РПЛ три сотни игроков из 13 команд на голову лучше Изидора.
В футболе главное результат и место в турнирной таблице. И даже в этом, совершенно пердивном, составе Локо, Изидор не блещет на фоне остальных. Шлак.
нужно избавляться от шлака накупленного немцами.
такого (+/-) добра в России и своего хватает в первой лиге.
Если б не чудачества хозяев Химок, то сидел бы этот состав в зоне пердива.