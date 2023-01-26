Изидор может уйти в «Лион», хотя уже договорился с «Лорьяном». Его хотят арендовать у «Локо» с правом выкупа

Теги Локомотив Шальке Боруссия Менхенгладбах Лион премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Лоран Блан Страсбур Лорьян Вильзон Изидор Режис Ле Бри Футбол

Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор может продолжить карьеру во Франции.

По данным Foot Mercato, из-за скорого ухода Карла Токо-Экамби интерес к Изидору проявил «Лион». Французский клуб уже контактировал с нападающим.

Отмечается, что Изидор уже дал устное согласие на переход в «Лорьян». Он пообщался с тренером Режисом Ле Бри и воодушевлен возможностью поработать с ним. Пока неизвестно, повлияет ли вмешательство «Лиона» на планы Изидора.

Goal.com также уточняет, что интерес к французу проявляют не только «Лион» и «Лорьян», но и гладбахская «Боруссия», «Страсбур» и «Шальке».

Отмечается, что в среду вечером Изидор общался с тренером «Лиона» Лораном Бланом. Их разговор прошел хорошо.

«Лион», как и «Лорьян», хочет арендовать Вильзона с правом выкупа.

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23 комментария

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ЛысыйСый
Ответ Amalfitano
Локо разведут как детей. К лету все оставшиися связи с Европой будут разорваны и стороны просто поблагодапят Локо. Надо продавать его сейчас. Хоть за 3-5 мультов, но сейчас.
Согласен.
Да и как игрок он - не блистал.
13 очков за 17 туров ....
никого из этого состава не жалко.
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Шагри
Ответ тот самый Кадрус
Да? Я не в курсе.
Ну так почти все подписали доп соглашение.
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тот самый Кадрус
Ответ Шагри
Он переподписывал контракт после СВО, так что фишка фифа не для него.
Да? Я не в курсе.
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Шагри
Ответ тот самый Кадрус
Хочется, чтобы он остался и снова заиграл хорошо под руководством Галактионова но если человек уже намылился уйти и находится на чемоданном настроении, лучше отпустить, пока на этом можно заработать. В противном случае воспользуется разрешением ФИФА о приостановки контракта и свалит просто так.
Он переподписывал контракт после СВО, так что фишка фифа не для него.
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ractorosan527@gmail.com
Ответ dimkaa1
Чтобы нападающий забивал, команда должна играть
А нападающий не может обыграть 1 в 1?
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Amalfitano
Локо разведут как детей. К лету все оставшиися связи с Европой будут разорваны и стороны просто поблагодапят Локо. Надо продавать его сейчас. Хоть за 3-5 мультов, но сейчас.
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ractorosan527@gmail.com
Ответ dimkaa1
Чтобы нападающий забивал, команда должна играть
Всё равно пол команды нужно менять
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dimkaa1
Ответ ractorosan527@gmail.com
Нормальный нападающий он был в начале 7 мячей в 6 играх нам нужен нападающий по типу Н дойе либо ниасе
Чтобы нападающий забивал, команда должна играть
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Valentin Kompaneytsev
Ответ ractorosan527@gmail.com
Нормальный нападающий он был в начале 7 мячей в 6 играх нам нужен нападающий по типу Н дойе либо ниасе
Вам никто не запрещает приобретать того кого хотите. Успехов.
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ЛысыйСый
Ответ rarog
У него зарок- играть только в клубах с названием на Л.
У болельщиков Локо развилось что то вроде Стокгольмского синдрома
(защитно-бессознательная травматическая связь, симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или насилия.)
Нас выперли с первых мест на последние, накупили за дорого откровеннейшего "Г," а теперь мы жалеем когда это "Г" рапродают.
Чорлука, ЖауМарио, Крыховяк, Фернандеш, Миранчук(уехавший), Смолов - вот это были футболисты.
А Изидоры с Керками и Едваями, Мордашвилями и Тикнизянами с Игнатьевыми это "Г", которое в том локо полировало бы скамейку.
+1
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Valentin Kompaneytsev
По моему ЛОКО не понимает, что творит. Изидор нормальный нападающий.
Нормальный нападающий он был в начале 7 мячей в 6 играх нам нужен нападающий по типу Н дойе либо ниасе
+3
0
+3
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Valentin Kompaneytsev
По моему ЛОКО не понимает, что творит. Изидор нормальный нападающий.
0
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ЛысыйСый
Ответ Roman
Жаль, что Изидор уходит. Мне он нравился, всегда играл самоотверженно
Дай бог, дурью хозяев Химок и безденежьем Торпедо, Локо удержится в РПЛ в этом сезоне.
Потом нужно искать хотя бы 3-4 футболистов.
Без футболистов очень трудно играть в футбол , а сейчас в команде из два с половиной.
+3
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+3
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ЛысыйСый
Ответ Dmitry Orlov
Если "такого добра своего хватает", почему же это "добро" играет в первой лиге, а даже не в РПЛ (и даже там забивает меньше Изидора в РПЛ), и почему этим "добром" не интересуются по несколько середняков французской лиги 1?
он там свой.
В РПЛ три сотни игроков из 13 команд на голову лучше Изидора.
В футболе главное результат и место в турнирной таблице. И даже в этом, совершенно пердивном, составе Локо, Изидор не блещет на фоне остальных. Шлак.
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Dmitry Orlov
Ответ тот самый Кадрус
Хочется, чтобы он остался и снова заиграл хорошо под руководством Галактионова но если человек уже намылился уйти и находится на чемоданном настроении, лучше отпустить, пока на этом можно заработать. В противном случае воспользуется разрешением ФИФА о приостановки контракта и свалит просто так.
Не воспользуется. Иначе воспользовался бы уже.
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Dmitry Orlov
Ответ ЛысыйСый
да не жалко Изидора ни капельки. нужно избавляться от шлака накупленного немцами. такого (+/-) добра в России и своего хватает в первой лиге. Если б не чудачества хозяев Химок, то сидел бы этот состав в зоне пердива.
Если "такого добра своего хватает", почему же это "добро" играет в первой лиге, а даже не в РПЛ (и даже там забивает меньше Изидора в РПЛ), и почему этим "добром" не интересуются по несколько середняков французской лиги 1?
0
0
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ЛысыйСый
Ответ Dmitry Orlov
Вообще-то придётся.
да не жалко Изидора ни капельки.
нужно избавляться от шлака накупленного немцами.
такого (+/-) добра в России и своего хватает в первой лиге.
Если б не чудачества хозяев Химок, то сидел бы этот состав в зоне пердива.
0
-5
-5
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ЛысыйСый
Ответ Roman
Жаль, что Изидор уходит. Мне он нравился, всегда играл самоотверженно
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+1
-11
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тот самый Кадрус
Хочется, чтобы он остался и снова заиграл хорошо под руководством Галактионова но если человек уже намылился уйти и находится на чемоданном настроении, лучше отпустить, пока на этом можно заработать. В противном случае воспользуется разрешением ФИФА о приостановки контракта и свалит просто так.
+3
0
+3
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Roman
Жаль, что Изидор уходит. Мне он нравился, всегда играл самоотверженно
+20
0
+20
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rarog
У него зарок- играть только в клубах с названием на Л.
+12
0
+12
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Dmitry Orlov
Ответ Александр Егоров
Европейцы не прочь взять в аренду игрока, тем более что за выступающего в РПЛ не придется платить клубу. А мы радуемся и покупаем новых игроков! 👏
Вообще-то придётся.
+7
0
+7
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Александр Егоров
Европейцы не прочь взять в аренду игрока, тем более что за выступающего в РПЛ не придется платить клубу. А мы радуемся и покупаем новых игроков! 👏
0
-2
-2
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