Изидор может уйти в «Лион», хотя уже договорился с «Лорьяном». Его хотят арендовать у «Локо» с правом выкупа

Нападающий « » может продолжить карьеру во Франции.

По данным Foot Mercato, из-за скорого ухода Карла Токо-Экамби интерес к Изидору проявил «Лион». Французский клуб уже контактировал с нападающим.

Отмечается, что Изидор уже дал устное согласие на переход в «Лорьян». Он пообщался с тренером Режисом Ле Бри и воодушевлен возможностью поработать с ним. Пока неизвестно, повлияет ли вмешательство « » на планы Изидора.

Goal.com также уточняет, что интерес к французу проявляют не только «Лион» и «Лорьян», но и гладбахская « », « » и «Шальке».

Отмечается, что в среду вечером Изидор общался с тренером «Лиона» Лораном Бланом. Их разговор прошел хорошо.

«Лион», как и «Лорьян», хочет арендовать Вильзона с правом выкупа.