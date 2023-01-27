Анчелотти о 3:1 с «Атлетико»: «Очень сложно понять, как «Реал» может так плохо играть в 1-м тайме и так хорошо – во 2-м»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Футбол

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Атлетико» (3:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Самоотдача от каждого игрока, включая запасных, многое дает. Здорово иметь игроков, которые могут внести решающий вклад. Сегодня снова был очень сложный матч. «Атлетико» был лучше в первом тайме, но, думаю, вторая половина получилась очень хорошей для «Реала». К экстратаймам мы были на верном пути.

Я очень злился в перерыве матча с «Вильярреалом», но не сегодня. Я всегда верю, что у «Реала» есть ресурсы для улучшения игры. Второй тайм – это, скорее, про ментальность, а не про тактические изменения. Появилось больше энергии, а замены добавили команде мастерства.

Но мне очень сложно понять, как «Реал» может так плохо играть в первом тайме и так хорошо – во втором», – сказал тренер «Мадрида».

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27 комментариев

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Омар Омаров
Ответ Goshan700
Себальес восстал из пепла, казалось бы уже списали, а он вон как который матч затаскивает. Вальверде, что то потерялся после ЧМ, это не радует
У Вальверде проблемы. Думаю вернётся.
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Омар Омаров
Ответ Леван Сиукаев
Никто в европе не может так поднять градус игры,и давить на соперника(когда это необходимо),как это делает Реал.да,может они иной раз всё равно не смогут добится своего но,этого качества у ных не отнять,даже хвалённые ПСЖ и МС со своимы суперзвёздамы и близко не стоят к Мадриду в этом плане
Hala Madrid , это так. Но ещё никто не может так играть с аутсайдерами плохо. Как будто клуб из четвертой лиги)))) Как так то?)))))
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Леван Сиукаев
Никто в европе не может так поднять градус игры,и давить на соперника(когда это необходимо),как это делает Реал.да,может они иной раз всё равно не смогут добится своего но,этого качества у ных не отнять,даже хвалённые ПСЖ и МС со своимы суперзвёздамы и близко не стоят к Мадриду в этом плане
+10
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rachidibrahimov
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Начо это вообще феил, эти прострелы и навесы в никуда, полная боль.
Ждать от него что-то в атаке, изначально плохая идея. Но в защите был надёжен
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Ислам Ибрагимов
Ответ rachidibrahimov
Милитао был хорош. Начо неплохо играл. Себальос и Родриго круто вышли. Модрич во втором тайме, показал свой уровень.
Камавинга был лучшим!
И Савич тоже получил красную сфолив на Камавинге
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corazón blanco
Ответ M93
Почему многие фаны упрямо не отмечают Милитао?! Который матч лучший в защите и один из лучших в матче. Наравне в Камавинга ну и Себальосом лучшие игроки на данном отрезке.
Абсолютно с Вами согласен, вообще практически идеально играет, столько отборов совершает, важнейших перехватов, снимает весь воздух. Вчера понравилось, как шикарно убежали в конце матча в контратаку и будь у него чуть больше навыка в таких ситуациях, я думаю он смог бы вырезать на Карима.
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aslan1994aa@icloud.com
Мадрид белый
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Бухгалтер2021
это характер
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M93
Ответ RealJon
Для Реала это привычка начать год так бездарно и выглядит так беспомощно. Так было и под Зидана. Кроме Камавинга и Куртуа все хреного играет Ничего, это проходимо.
Почему многие фаны упрямо не отмечают Милитао?! Который матч лучший в защите и один из лучших в матче. Наравне в Камавинга ну и Себальосом лучшие игроки на данном отрезке.
+7
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Terry Coylor
Ответ Lobelopa
Ыыы. Карло лукавит. Замены, которые он провёл, перевернули игру. И, Господи, как же хороши Родриго с Камавингой! Супер-матч!
Так он там упомянул замены, этот хитрый лис)
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Terry Coylor
Весь прошлый год так играли. Я даже писал здесь, что если хотите сберечь нервы - смотрите сразу второй тайм
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Beriya
Все папа Карло понимает, просто не хочет об этом говорить!
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Михаил Шаповалов
Ответ FilinMD
Фирменный стиль Реала вообще, не выйти на игру по сути, и потом резко перевернуть все
Это касается только прошлого сезона, я думаю. Хотя конечно прошлый был так ярок, что теперь кажется, будто так было всегда. Но нет.
А вчера Реал был лучше весь второй тайм и создал довольно много опасных моментов.
+6
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Goshan700
Себальес восстал из пепла, казалось бы уже списали, а он вон как который матч затаскивает. Вальверде, что то потерялся после ЧМ, это не радует
+22
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d'Herblay
Ответ rachidibrahimov
Милитао был хорош. Начо неплохо играл. Себальос и Родриго круто вышли. Модрич во втором тайме, показал свой уровень.
Начо достаточно надёжный в защите, но его вклад в атаку - это нечто.
Если пас не назад, то с вероятностью под 75% - чужому.
+5
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FilinMD
Фирменный стиль Реала вообще, не выйти на игру по сути, и потом резко перевернуть все
+13
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20!8
Сердце чемпиона
+6
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ rachidibrahimov
Милитао был хорош. Начо неплохо играл. Себальос и Родриго круто вышли. Модрич во втором тайме, показал свой уровень.
Начо это вообще феил, эти прострелы и навесы в никуда, полная боль.
+16
-5
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FantasticFede
Главное, что и у соперников нет ответов на этот вопрос.
+3
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Роман
Раз тренер не понимает, то и мы не поймем)
Но игроки знают что делают. У них менталитет победителей.
+4
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rachidibrahimov
Так ты и должен, дать ответ на эти вопросы Карлито.
+1
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rachidibrahimov
Ответ RealJon
Для Реала это привычка начать год так бездарно и выглядит так беспомощно. Так было и под Зидана. Кроме Камавинга и Куртуа все хреного играет Ничего, это проходимо.
Милитао был хорош. Начо неплохо играл. Себальос и Родриго круто вышли. Модрич во втором тайме, показал свой уровень.
+27
-2
+25
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Lobelopa
Ыыы. Карло лукавит. Замены, которые он провёл, перевернули игру. И, Господи, как же хороши Родриго с Камавингой! Супер-матч!
+14
-1
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Cruel Snake
Но мне очень сложно понять, как «Реал» может так плохо играть в первом тайме, и так хорошо – во втором.

Если это тренер не может понять, то куда там рядовому болельщику. Но матч был 💥
Мадрид в Мадриде главный
+10
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corazón blanco
Согласен, уже который матч Мадрид так играет. Любят создать сами себе проблемы и потом героически их преодолевать. Это у Мадрида в крови) Карло снова здорово угадал с заменами, которые перевернули игру. Отличный результат, потихоньку Мадрид выходит из функциональной ямы. Всех с победой!
+11
-4
+7
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