Анчелотти о 3:1 с «Атлетико»: «Очень сложно понять, как «Реал» может так плохо играть в 1-м тайме и так хорошо – во 2-м»

высказался о победе « » над «Атлетико» (3:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Самоотдача от каждого игрока, включая запасных, многое дает. Здорово иметь игроков, которые могут внести решающий вклад. Сегодня снова был очень сложный матч. «Атлетико» был лучше в первом тайме, но, думаю, вторая половина получилась очень хорошей для «Реала». К экстратаймам мы были на верном пути.

Я очень злился в перерыве матча с «Вильярреалом», но не сегодня. Я всегда верю, что у «Реала» есть ресурсы для улучшения игры. Второй тайм – это, скорее, про ментальность, а не про тактические изменения. Появилось больше энергии, а замены добавили команде мастерства.

Но мне очень сложно понять, как «Реал» может так плохо играть в первом тайме и так хорошо – во втором», – сказал тренер «Мадрида».

Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть