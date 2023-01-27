Анчелотти о 3:1 с «Атлетико»: «Очень сложно понять, как «Реал» может так плохо играть в 1-м тайме и так хорошо – во 2-м»
Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Атлетико» (3:1) в 1/4 финала Кубка Испании.
«Самоотдача от каждого игрока, включая запасных, многое дает. Здорово иметь игроков, которые могут внести решающий вклад. Сегодня снова был очень сложный матч. «Атлетико» был лучше в первом тайме, но, думаю, вторая половина получилась очень хорошей для «Реала». К экстратаймам мы были на верном пути.
Я очень злился в перерыве матча с «Вильярреалом», но не сегодня. Я всегда верю, что у «Реала» есть ресурсы для улучшения игры. Второй тайм – это, скорее, про ментальность, а не про тактические изменения. Появилось больше энергии, а замены добавили команде мастерства.
Но мне очень сложно понять, как «Реал» может так плохо играть в первом тайме и так хорошо – во втором», – сказал тренер «Мадрида».
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А вчера Реал был лучше весь второй тайм и создал довольно много опасных моментов.
Если пас не назад, то с вероятностью под 75% - чужому.
Но игроки знают что делают. У них менталитет победителей.
Если это тренер не может понять, то куда там рядовому болельщику. Но матч был 💥
Мадрид в Мадриде главный