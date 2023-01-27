«Реал» выиграл у «Атлетико» 7 из 11 последних матчей и проиграл лишь раз

«Атлетико» добился лишь одной победы над « » за последние 11 матчей.

Команда Диего Симеоне уступила в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

Начиная с 29 сентября 2018 года «Реал» выиграл у « » 7 раз и трижды сыграл вничью. Единственное поражение – 5 мая 2022 года.

В следующий раз клубы встретятся 26 февраля в .