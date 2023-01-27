«Реал» выиграл у «Атлетико» 7 из 11 последних матчей и проиграл лишь раз

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Футбол

«Атлетико» добился лишь одной победы над «Реалом» за последние 11 матчей.

Команда Диего Симеоне уступила в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

Начиная с 29 сентября 2018 года «Реал» выиграл у «Атлетико» 7 раз и трижды сыграл вничью. Единственное поражение – 5 мая 2022 года.

В следующий раз клубы встретятся 26 февраля в Ла Лиге.

34 комментария

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Антон Орехов
Ответ psixyec
Атлетико – личные сучки Реала, но даже тут они на втором месте после БЧК.
Не стоит опускаться до уровня фанов барсы и атлетико оскорбляя их .
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Buzya
Ответ Умид Саримсаков
Особенно в плане разгромов, 3:0, 5:0, 5:1, 6:2
путалонцы могут радоваться разгромам, когда Мадрид радуется кубкам. У каждого свои приоритеты)
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max payne
Ответ белошип
У Реала ещё и против каталонской рабыни хорошая статистика)
>>каталонской рабыни
мамка твоя?
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art.shu05@gmail.com
Ответ Simbad
Что, по очередному разгрому соскучился? вам не привыкать от Барсы сразу много принимать)
Выиграли один матч и раскудахтались
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art.shu05@gmail.com
Ответ Faulheit
В защите слева играет опорник Камавинга, справа затычка Начо. Долго будем ждать трансферы, мистер Перес? Все время на волевых тащить невозможно
Перес последние годы практически не тратит. В основном либо свободные агенты, либо бразильские юнцы. Исключение лишь Тчуамени. Форварда на подмену Бензу нет. А когда он травмирован это другая команда.Тони может закончить карьеру, а выезжать на одном Модрича с каждым годом труднее. Вини же провёл первый хороший матч в году. Реалу нужны трансферы, чтоб бороться на дистанции с Барселоной . Для же Лч характера и состава хватит
+1
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Умид Саримсаков
Ответ белошип
У Реала ещё и против каталонской рабыни хорошая статистика)
Особенно в плане разгромов, 3:0, 5:0, 5:1, 6:2
+1
-1
0
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art.shu05@gmail.com
Напомните, а когда матрасы последний раз Реал обыгрывали?
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Абдул Абакаев
Ответ psixyec
Атлетико – личные сучки Реала, но даже тут они на втором месте после БЧК.
всё ещё полыхает от недавнего класико?
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Геннадий Тимченко
Походу действительно Симеоне надо менять, чёт лажа по ходу сезона вырисовывается 🤦
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Данил Луговский
Ответ sayemlo
Фана спотифай арены лови Последние 9 встреч между Реалом и рычагом. 6 побед Реала 1 ничья 2 победы рычага 🤣🤣🤣🤣🤣
Как тебе разгромы 1:4, 0:4, 5:0. Новость о Атлетико и третьей команде мадрида, а горит будто Барса в очередной раз выиграла политический проект, да уж
+2
-4
-2
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sayemlo
Ответ Simbad
Что, по очередному разгрому соскучился? вам не привыкать от Барсы сразу много принимать)
Фана спотифай арены лови

Последние 9 встреч между Реалом и рычагом.

6 побед Реала
1 ничья
2 победы рычага 🤣🤣🤣🤣🤣
+9
-1
+8
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Данил Луговский
Ответ psixyec
Атлетико – личные сучки Реала, но даже тут они на втором месте после БЧК.
Гави передает привет «хозяинам», когда следующая купленная ЛЧ?
+3
-3
0
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miguel_diaz
Какой же гнилой сделал команду Симеоне. Атлеты никогда не были примером для подражания,но с Симеоне они стали просто омерзительны
+1
0
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Jese Rodrigues
Кама восхитительный, очень умный игрок. Особенно под прессингом играет здорово. Игрок больших матчей.
+3
0
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Simbad
Ответ psixyec
Атлетико – личные сучки Реала, но даже тут они на втором месте после БЧК.
Что, по очередному разгрому соскучился? вам не привыкать от Барсы сразу много принимать)
+5
-11
-6
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заляпут
Удивительное судейство, себальоса не удалили, а Савина сразу же ! Очередные заряженные судьишки
+1
-4
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Максим Τихонов
Столько шума, понтов, ненависти от Атлетико и их отмороженных болельщиков, а на деле снова обгадились. Родриго - шедевр-гол, Бензема продолжает штамповать голы, Винисиус вогнал последний гвоздь-гол, ответив неадекватным болельщикам матрасов.
+10
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corazón blanco
Ответ Faulheit
В защите слева играет опорник Камавинга, справа затычка Начо. Долго будем ждать трансферы, мистер Перес? Все время на волевых тащить невозможно
Камавинга кстати шикарно отыграл, лучший игрок матча. И в атаку здорово подключался и в защите был прекрасен. В последних матчах отлично проявляет себя!
+7
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белошип
У Реала ещё и против каталонской рабыни хорошая статистика)
0
-2
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cfykbsmw7j
Вот неплохо же Атлетико играл, но когда Реал включает свои резервные силы, все, конец. Атлетико просто дрожит, чисто ментально всегда проигрывает.
+2
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Faulheit
В защите слева играет опорник Камавинга, справа затычка Начо. Долго будем ждать трансферы, мистер Перес? Все время на волевых тащить невозможно
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Мадрид наказывает!
Хозяин матраса
+1
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Zidan GOAT
Пожалуйста, дайте контракт Себальосу! Нельзя его упускать!
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h4ww7xkqkz
Реал всегда возвращается!
+2
0
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sayemlo
Матрас в мо4е
+4
-1
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