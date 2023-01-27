«Реал» выиграл у «Атлетико» 7 из 11 последних матчей и проиграл лишь раз
«Атлетико» добился лишь одной победы над «Реалом» за последние 11 матчей.
Команда Диего Симеоне уступила в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.
Начиная с 29 сентября 2018 года «Реал» выиграл у «Атлетико» 7 раз и трижды сыграл вничью. Единственное поражение – 5 мая 2022 года.
В следующий раз клубы встретятся 26 февраля в Ла Лиге.
мамка твоя?
Последние 9 встреч между Реалом и рычагом.
6 побед Реала
1 ничья
2 победы рычага 🤣🤣🤣🤣🤣