У Савича 2 желтые за 3 минуты в матче с «Реалом» – не отдавал мяч Винисиусу и сбил Камавинга
Защитник «Атлетико» Стефан Савич удален в дополнительное время матча с «Реалом».
На 97-й минуте четвертьфинальной игры Кубка Испании черногорец получил желтую карточку за то, что не хотел отдавать мяч вингеру Винисиусу Жуниору после остановки матча.
На 99-й Савич в подкате сбил хавбека Эдуардо Камавинга недалеко от своей штрафной, и Сесар Сото Градо показал ему красную.
На 104-й минуте «Реал» повел в счете – 2:1.
«Реал» – «Атлетико». 2:1 – Бензема забил, Савич удален. Онлайн-трансляция
Вода - мокрая
p.s. кто знает как бы все повернулось, если бы его удалили.)