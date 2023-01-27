У Савича 2 желтые за 3 минуты в матче с «Реалом» – не отдавал мяч Винисиусу и сбил Камавинга

Защитник «Атлетико» удален в дополнительное время матча с « ».

На 97-й минуте четвертьфинальной игры Кубка Испании черногорец получил желтую карточку за то, что не хотел отдавать мяч вингеру после остановки матча.

На 99-й Савич в подкате сбил хавбека недалеко от своей штрафной, и Сесар Сото Градо показал ему красную.

На 104-й минуте «Реал» повел в счете – 2:1.

«Реал» – «Атлетико». 2:1 – Бензема забил, Савич удален. Онлайн-трансляция