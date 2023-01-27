У Савича 2 желтые за 3 минуты в матче с «Реалом» – не отдавал мяч Винисиусу и сбил Камавинга

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании дисквалификации судьи Стефан Савич Сесар Сото Градо Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

Защитник «Атлетико» Стефан Савич удален в дополнительное время матча с «Реалом».

На 97-й минуте четвертьфинальной игры Кубка Испании черногорец получил желтую карточку за то, что не хотел отдавать мяч вингеру Винисиусу Жуниору после остановки матча.

На 99-й Савич в подкате сбил хавбека Эдуардо Камавинга недалеко от своей штрафной, и Сесар Сото Градо показал ему красную.

На 104-й минуте «Реал» повел в счете – 2:1.

«Реал» – «Атлетико». 2:1 – Бензема забил, Савич удален. Онлайн-трансляция

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17 комментариев

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Papa Paolo
Ответ corazón blanco
Типичный Савич, регулярно подводит команду Симеоне, но Диего ценит таких бойцов и раз за разом выставляет его на матчи против Мадрида и Барселоны.
Солнце - горячее

Вода - мокрая
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Misha Lepekhov
Это тот же самый идиот, который недавно подрался с Ферраном в матче с Бчк? Неисправимо поехавший
+3
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коралес
Ответ Buzya
Чот не особо понял, за что первую желтую показали. Даже Генич, вроде, недоумевал. Обычный дежурный фол, но судья решил выделиться, показав желтую? Катлеты с более серьёзными фолами без жк оставались. Даже кто-то за 30 секунд 2 раза сфолил - и тоже без жк. А тут Себе просто на ровном месте жк показал, хотя, вроде, до этого он вообще не грязнил
Согласен, не совсем понятное судейство в обе стороны
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бек саидов
Ответ Нико Росберг
А где новость о том, что судья пожалел Себальоса и не удалил его за фол на линии штрафной при счете 1-0, где была очень опасная атака у Атлетико.
Это другое. Один игрок халамадрид, а другой Атлетико. Разница существенная.
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Buzya
Ответ коралес
Себальоса пожалел, там была желтая, матч смотрю) p.s. кто знает как бы все повернулось, если бы его удалили.)
Чот не особо понял, за что первую желтую показали. Даже Генич, вроде, недоумевал. Обычный дежурный фол, но судья решил выделиться, показав желтую? Катлеты с более серьёзными фолами без жк оставались. Даже кто-то за 30 секунд 2 раза сфолил - и тоже без жк. А тут Себе просто на ровном месте жк показал, хотя, вроде, до этого он вообще не грязнил
+3
0
+3
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Нико Росберг
А где новость о том, что судья пожалел Себальоса и не удалил его за фол на линии штрафной при счете 1-0, где была очень опасная атака у Атлетико.
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-6
-6
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Raul14
Савича можно понять) Эмоции)
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f0rmoceft
Вообще в целом, игроки Атлетико как местные «пацанчики» со двора, очень грубо играют
+2
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xDe xDe
Почти мгновенная карма за неспортивное поведение.
+5
-1
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Тохир Анваров
Один из самых грязных игроков последних времён
+6
0
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коралес
Ответ Lifar Skladchikov
Кто не смотрел: всё по делу. Но согласен с Геничем, что Себальосу тоже надо было давать 2ую жёлтую перед штрафным.
Себальоса пожалел, там была желтая, матч смотрю)
p.s. кто знает как бы все повернулось, если бы его удалили.)
+5
-3
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Мохнатый55
Савич уже не впервые ведет себя неадекватно.
+7
-1
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corazón blanco
Типичный Савич, регулярно подводит команду Симеоне, но Диего ценит таких бойцов и раз за разом выставляет его на матчи против Мадрида и Барселоны.
+28
-1
+27
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Сергей Посохов
Не удалить себальоса за 5 минут при 0:1 и удалить савича. А потом откуда все эти обсуждения судейства за Реал?
+12
-15
-3
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Pavel Harriss
Вторая ладно. Не успел, устал. Но зачем были пляски с мячом? Глупое удаление
+39
0
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Олег Комисаров
Устал и решил посмотреть футбол в раздевалке ))
+14
0
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Lifar Skladchikov
Кто не смотрел: всё по делу. Но согласен с Геничем, что Себальосу тоже надо было давать 2ую жёлтую перед штрафным.
+8
-12
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