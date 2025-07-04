38-летний Суарес уйдет из «Интер Майами» в декабре и может завершить карьеру

Луис Суарес покинет «Интер Майами» 31 декабря.

38-летний форвард не будет продлевать контракт с клубом МЛС и, возможно, завершит игровую карьеру.

Уругваец выступает за «Интер Майами» с января 2024 года. С 34 голами он второй бомбардир в истории клуба после Лионеля Месси, на счету которого 50 мячей.

В 25 матчах текущего сезона во всех турнирах Суарес забил за «Интер Майами» 9 голов и сделал 10 ассистов.