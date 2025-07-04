38-летний Суарес уйдет из «Интер Майами» в декабре и может завершить карьеру
Луис Суарес покинет «Интер Майами» 31 декабря.
38-летний форвард не будет продлевать контракт с клубом МЛС и, возможно, завершит игровую карьеру.
Уругваец выступает за «Интер Майами» с января 2024 года. С 34 голами он второй бомбардир в истории клуба после Лионеля Месси, на счету которого 50 мячей.
В 25 матчах текущего сезона во всех турнирах Суарес забил за «Интер Майами» 9 голов и сделал 10 ассистов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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