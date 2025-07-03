Видич назвал Месси самым сложным соперником в карьере. Поиграть Неманя хотел бы с Роналдиньо, потренировать – нынешний «МЮ»: «Превратить проблемное в хорошее – мне это нравится»

Неманя Видич хотел бы потренировать «Манчестер Юнайтед».

Бывший защитник «МЮ» ответил на ряд коротких вопросов в интервью Гари Невиллу.

– Самый сложный соперник в твоей карьере?

– Месси .

– Какую команду ты хотел бы потренировать?

– Нынешний «МЮ ». Мне нравится, когда все сложно. Превратить что-то проблемное в хорошее – мне такое нравится

– С кем бы ты хотел поиграть?

– Роналдиньо , – сказал Видич .