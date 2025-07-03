Видич назвал Месси самым сложным соперником в карьере. Поиграть Неманя хотел бы с Роналдиньо, потренировать – нынешний «МЮ»: «Превратить проблемное в хорошее – мне это нравится»
Неманя Видич хотел бы потренировать «Манчестер Юнайтед».
Бывший защитник «МЮ» ответил на ряд коротких вопросов в интервью Гари Невиллу.
– Самый сложный соперник в твоей карьере?
– Месси.
– Какую команду ты хотел бы потренировать?
– Нынешний «МЮ». Мне нравится, когда все сложно. Превратить что-то проблемное в хорошее – мне такое нравится
– С кем бы ты хотел поиграть?
– Роналдиньо, – сказал Видич.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал The Overlap
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