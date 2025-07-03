«Аль-Наср» может потратить 85 млн евро на атакующего футболиста. Клуб интересуется Мартинелли из «Арсенала»

Габриэл Мартинелли может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» в ходе летнего трансферного окна хотел бы приобрести вингера, нападающего и опорного полузащитника.

Саудовский клуб проявляет интерес к Луису Диасу, однако «Ливерпуль» не хотел бы продавать футболиста.

Другим вариантом для «Аль-Насра » считается футболист «Арсенала » Габриэл Мартинелли .

Но на данный момент саудовская команда, которая может потратить 85 миллионов евро на трансфер футболиста атаки, еще не контактировала с лондонцами на предмет сделки.