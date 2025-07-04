Лусиано о Веге: «У него огромный талант. Он добавит качества игре и принесет «Зениту» много пользы»
Лусиано высоко отозвался о новом защитнике «Зенита» Романе Веге.
Форвард петербургского клуба выразил мнение после товарищеского матча с «Динамо» Махачкала (2:0).
— Сегодня на стадионе «Смена» был ваш друг и новый игрок «Зенита» Вега. Вдохновил вас немного на то, чтобы забить «Динамо»?
— Да, мы сегодня с ним встретились впервые за долгое время, наконец-то смогли лично поболтать. Рад, что теперь он с нами и будет помогать команде, добавит качества игре. И мы примем его самым лучшим образом!
— Последний вопрос — чего мы можем ожидать от нашего аргентинского новичка?
— Он быстро адаптируется к городу и клубу и как можно скорее начнет проявлять себя на поле. Я прекрасно знаю, на что он способен, у него огромный талант. Уверен, он принесет «Зениту» много пользы, – сказал Лусиано.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
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