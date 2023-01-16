Юран о Fan ID: «Это дикость. Фанаты будут стоять на своем до конца. Кто от этого выиграет?»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия болельщики Сергей Юран Государственная дума Чемпионат.com Fan ID Футбол

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался против введения Fan ID в Мир РПЛ.

– У меня Fan ID уже давно оформлен. У нас было требование, когда я работал в «Химках», мы же на стадионы не могли попасть.

Я не могу этого понять. Мы лишаемся большого количества болельщиков.

Я не могу понять, для чего мы сами себе режем сук, на котором сидим. Для клубов это большой заработок. Есть спорт, есть люди, отвечающие за его развитие. Надо прислушиваться.

Вот говорят, что клубы должны становиться частными. А кто из частников пойдет, если половина стадионов полупустые?

Взять пример – «Ростов». Там на матч Кубка России собрался полный стадион, а на чемпионат пришло две тысячи. Где логика? Может, пересмотреть? Это же заработок клуба.

Для игроков и тренеров это вообще отдельная тема. Когда я выходил на стадион еще игроком, где были полные трибуны – это вообще другой театр. Что за театр, где придет неполный зал? Актер будет играть, но не будет отдаваться на максимум. Давайте как-то пересмотрим это.

– Планировался круглый стол.

– Здесь главное, чтобы со стороны Госдумы были спортивные люди – у нас там хватает депутатов, которые многое в спорте прошли.

Я понимаю, придет чиновник, который не был в спорте, – он будет говорить, что мы приняли и все правильно. Когда в этом участвует спортивный человек, то он понимает и другую сторону.

Для меня все это дикость уже. Фанаты показали, что они будут стоять до конца на своем. Кто от этого выиграет? От этого футбол проиграет – и все, – сказал Юран.

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49 комментариев

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Raulevsky
Ответ Дмитрий9779
Все правильно Юран говорит.Вот только люди эти спортивные не из того вида спорта.Ну не может фигурист,биатлонист или борец решать футбольные дела.
А дела простых людей могут? От которых они гораздо дальше, чем биатлон от футбола
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Raulevsky
Ответ Spartakus1984
Выиграют те кто заключил контракты на внедрение фан айди и освоил государственные деньги.
ВыиграЛИ
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Андрей Балабаев
Ответ Дмитрий Шеховцов
Что плохого в фан-айди? Быстро оформляется, никаких проблем, не вижу препятствий для его оформления.
А что хорошего? И без него ходили десятилетиями. Какие-то плюсы появились? Давайте не останавливаться. В общепите могут подраться-могут, в транспорте могут, на улице могут. Улица-айди для выхода из квартиры норм идея?
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Olavi Ranta
Ответ sancho81
Никогда не забуду, как перед кубковым матчем Шинника со Спартаком какой-то руководитель (Шинника или арены в Ярославле) предложил провести матч при пустых трибунах, потому что это БЕЗОПАСНО!
Безопаснее вообще не проводить, футболисты тоже подраться могут, такое не раз было...
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KMR
Под мобилизацию несогласных. А то чет смелых много
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R Air
Ответ lezhik
Ну оформите еще Кино ID, Ресторан ID итп. А что, не трудно же.
2023 ходить в кино и в рестораны, когда всё онлайн? хммм....
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Иван Шуткин
Здравое мнение
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R Air
фанаты уже давно на фронте
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sancho81
Ответ Melnikov1968
Если бы ЗП людей, принявших закон о Fan ID, зависела от числа зрителей на стадионе, то хрен бы его приняли. А так есть набор стандартных фраз: "Безопасность болельщиков";"Клубам необходимо работать с фанатами" . И так далее. Работают по тупым лекалам, которые создаются первокурсниками.
В том-то и дело, что не первокурсниками. Первокурсники могут научиться, а людей 50+ с признаками в лучшем случае начинающегося маразма уже не переубедишь.
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sancho81
Ответ samarskij-kuzmich
Да, с точки зрения футболистов и болельщиков это дикость. Казалось бы в чём тогда проблема? А в том, что есть ещё третья сторона, которая занимается организацией порядка. И ей так проще и легче. В её интересах это и делается. Эта сторона получается так, что себя ставит на первое место при проведении футбольных матчей. Для футболистов и болельщиков матч это праздник, а для этой третьей стороны это просто очередное хлопотное массовое мероприятие, ненужная обуза, головняк. А потому - чем меньше будет собираться на стадионе болельщиков, тем этой стороне лучше. И уж совершенно точно её не волнуют мнения болельщиков, да и футболистов тоже. Подход разный. Можно ли по цивилизованному сделать организацию безопасности? Можно. Но зачем? Если и так сойдёт. Собрали представителей клубов, объявили как всё это будет. А потом назвали это "широким обсуждением" с футбольной общественностью. Дикость? Дикость, конечно.
Никогда не забуду, как перед кубковым матчем Шинника со Спартаком какой-то руководитель (Шинника или арены в Ярославле) предложил провести матч при пустых трибунах, потому что это БЕЗОПАСНО!
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Buharoid
Ответ Дмитрий9779
Все правильно Юран говорит.Вот только люди эти спортивные не из того вида спорта.Ну не может фигурист,биатлонист или борец решать футбольные дела.
А дзюдоист и хоккеист может))
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lezhik
Ответ Дмитрий Шеховцов
Что плохого в фан-айди? Быстро оформляется, никаких проблем, не вижу препятствий для его оформления.
Ну оформите еще Кино ID, Ресторан ID итп. А что, не трудно же.
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Дмитрий Шеховцов
Люди, оформляйте фан-айди и приходите на стадионы, в чём проблемы, ничего сложного и жизнеугрожающего нет.
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Дмитрий Шеховцов
Ответ Spartakus1984
Выиграют те кто заключил контракты на внедрение фан айди и освоил государственные деньги.
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-20
-19
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all_my_alls
продавливают биометрию с самого-самого-самого верха, тут не помогут ни депутаты-спортсмены, ни убытки клубов
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Косолапый не Мишка
Ответ NIK7478
Фанаты будут стоять до конца?! Какого конца? Как раз в этой ситуации стало уже понятно, что фанатам, не сделавшим FAN-ID, в принципе пофигу собственно футбол, они ходят на стадион не футбол просмотреть, а за другим! Не дают побеспредельничать на стадионе - они будут это делать в другом месте! А футбол им не столь интересен, судя по-всему.
Зачем другим ходят на стадион фанаты? Озвучьте когда до введения фан id , на стадионе была последняя драка именно между фанатами? Правильно, не скажете. Поэтому не надо трындеть
+3
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NIK7478
Фанаты будут стоять до конца?! Какого конца? Как раз в этой ситуации стало уже понятно, что фанатам, не сделавшим FAN-ID, в принципе пофигу собственно футбол, они ходят на стадион не футбол просмотреть, а за другим! Не дают побеспредельничать на стадионе - они будут это делать в другом месте! А футбол им не столь интересен, судя по-всему.
+3
-7
-4
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Эдуард Соловьёв
Все достаточно просто.
Они взяли статистику с чм, что мол каждый кто хотел попасть на чм оформил фан айди- значит и не РПЛ оформят.
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garp
давай Барсик грызи их
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Melnikov1968
Если бы ЗП людей, принявших закон о Fan ID, зависела от числа зрителей на стадионе, то хрен бы его приняли. А так есть набор стандартных фраз: "Безопасность болельщиков";"Клубам необходимо работать с фанатами" . И так далее. Работают по тупым лекалам, которые создаются первокурсниками.
+1
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Tarzan67
Терюшков за свою жизнь что спортивного достиг?
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adamx
Ответ Честный контроль
Дело в том, что ушли не только фанаты, нои болельщики, которые не на каждый матч ходили. Но все же делали статистику. Раньше я находясь в другом городе мог спокойно посетить футбольный матч. Сейчас даже дома не стану.
Я уже привык не ходить. Можно и на дачу и на курорт слетать, не думая, что пропускаю матч. Уже привычно все и время появилось на другие развлечения...
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adamx
Ответ Overkiller
Фануйди для тренеров и персонала это вообще нечто. Наконец то бухие в сопли тренеры перестали пускать файеры, орать матерные кричалки и бить друг другу морды на стадионе! Мамочки с детьми теперь спокойно ходят на дерби. Ну, кроме кубка, естественно. Там же голимый беспредел продолжается.
Ну как бы человек по 5-6 из спама и зенита полагается лишить фан айди за драку и беспорядки на стадионе :-))). Где вы, товарищ майор?
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Честный контроль
Дело в том, что ушли не только фанаты, нои болельщики, которые не на каждый матч ходили. Но все же делали статистику. Раньше я находясь в другом городе мог спокойно посетить футбольный матч. Сейчас даже дома не стану.
+10
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adamx
Ответ Советский Комиссар
Через 2 года посещаемость восстановится
Да? Ты уже знаешь что будет через два года?
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