Юран о Fan ID: «Это дикость. Фанаты будут стоять на своем до конца. Кто от этого выиграет?»

Бывший главный тренер «Химок» высказался против введения Fan ID в Мир .

– У меня Fan ID уже давно оформлен. У нас было требование, когда я работал в «Химках», мы же на стадионы не могли попасть.

Я не могу этого понять. Мы лишаемся большого количества болельщиков.

Я не могу понять, для чего мы сами себе режем сук, на котором сидим. Для клубов это большой заработок. Есть спорт, есть люди, отвечающие за его развитие. Надо прислушиваться.

Вот говорят, что клубы должны становиться частными. А кто из частников пойдет, если половина стадионов полупустые?

Взять пример – « ». Там на матч Кубка России собрался полный стадион, а на чемпионат пришло две тысячи. Где логика? Может, пересмотреть? Это же заработок клуба.

Для игроков и тренеров это вообще отдельная тема. Когда я выходил на стадион еще игроком, где были полные трибуны – это вообще другой театр. Что за театр, где придет неполный зал? Актер будет играть, но не будет отдаваться на максимум. Давайте как-то пересмотрим это.

– Планировался круглый стол.

– Здесь главное, чтобы со стороны Госдумы были спортивные люди – у нас там хватает депутатов, которые многое в спорте прошли.

Я понимаю, придет чиновник, который не был в спорте, – он будет говорить, что мы приняли и все правильно. Когда в этом участвует спортивный человек, то он понимает и другую сторону.

Для меня все это дикость уже. Фанаты показали, что они будут стоять до конца на своем. Кто от этого выиграет? От этого футбол проиграет – и все, – сказал Юран.