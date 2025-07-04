Гафин против возвращения Кокорина: «Нет — и точка! Спросите его, чужой он человек для «Динамо» или нет. По ответу, может, причина и раскроется»
Дмитрий Гафин исключил возвращение Александра Кокорина в «Динамо».
С 2022 года экс-нападающий бело-голубых выступает за кипрский «Арис».
— Летом были разговоры о том, что Кокорин хочет вернуться в Россию. Хотели бы его в будущем видеть в команде?
— Нет — и точка!
— По причине? Он же не чужой человек для «Динамо».
— А вы его спросите: чужой он человек для «Динамо» или нет. Вот по его ответу, может, причина и раскроется, — сказал председатель совета директоров «Динамо».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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