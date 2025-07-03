«Аль-Шабаб» возглавил экс-тренер «Сосьедада» Альгуасиль. Испанец работал в клубе Ла Лиги с 2018 года

Иманоль Альгуасиль возглавил клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Шабаб » объявил о назначении 54-летнего испанского специалиста на пост главного тренера команды.

Иманоль Альгуасиль тренировал «Реал Сосьедад » с декабря 2018 года и покинул клуб после прошедшего сезона.

«Аль-Шабаб» расположился на шестой позиции в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии.