Хайнце войдет в тренерский штаб Артеты в «Арсенале»

Габриэль Хайнце войдет в тренерский штаб «Арсенала».

Бывший защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» станет одним из помощников Микеля Артеты , с которым играл за «ПСЖ».

После завершения карьеры игрока Хайнце тренировал «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Атланту» и другие клубы. Он находится без работы с 2023 года.