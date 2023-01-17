Сычев о Fan ID: «Плохо, что людей мало, хотя они хотят ходить на футбол. Пустые трибуны не радуют»
Дмитрий Сычев высказался о посещаемости на матчах Мир РПЛ в связи с введением Fan ID.
«Плохо, когда на футболе мало людей при том, что люди хотят на него ходить.
Пустые трибуны не радуют, это не повышает ни уровень чемпионата, ни интерес к нему», – заявил сказал экс-нападающий сборной России.
Алаев о Fan ID: «Назад дороги нет, президент подписал закон, но давайте сделаем удобно. Средняя посещаемость с картой болельщика – 5500 зрителей»
Fan ID навсегда должен исчезнуть со всех наших стадионов.