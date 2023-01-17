Сычев о Fan ID: «Плохо, что людей мало, хотя они хотят ходить на футбол. Пустые трибуны не радуют»

высказался о посещаемости на матчах Мир в связи с введением Fan ID.

«Плохо, когда на футболе мало людей при том, что люди хотят на него ходить.

Пустые трибуны не радуют, это не повышает ни уровень чемпионата, ни интерес к нему», – заявил сказал экс-нападающий сборной России.

Алаев о Fan ID: «Назад дороги нет, президент подписал закон, но давайте сделаем удобно. Средняя посещаемость с картой болельщика – 5500 зрителей»