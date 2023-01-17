Сычев о Fan ID: «Плохо, что людей мало, хотя они хотят ходить на футбол. Пустые трибуны не радуют»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Fan ID Футбол

Дмитрий Сычев высказался о посещаемости на матчах Мир РПЛ в связи с введением Fan ID.

«Плохо, когда на футболе мало людей при том, что люди хотят на него ходить.

Пустые трибуны не радуют, это не повышает ни уровень чемпионата, ни интерес к нему», – заявил сказал экс-нападающий сборной России.

Алаев о Fan ID: «Назад дороги нет, президент подписал закон, но давайте сделаем удобно. Средняя посещаемость с картой болельщика – 5500 зрителей»

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10 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ pvh-82
Нормальные люди, кто любит футбол и свои команды давно сделали паспорта болельщика и ходят на футбол! И мне непонятна риторика типа выражать протесты на трибуне...???? Вы на футбол ходите недовольство властью показывать? Тогда вам там реально не место!
Зная, что ты пишешь и участвуя с тобой в перепалках, у меня язык не повернётся назвать тебя нормальным, прости Господи
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Дмитрий9779
Ответ pvh-82
Нормальные люди, кто любит футбол и свои команды давно сделали паспорта болельщика и ходят на футбол! И мне непонятна риторика типа выражать протесты на трибуне...???? Вы на футбол ходите недовольство властью показывать? Тогда вам там реально не место!
Не каждый может посещать все матчи команды,кто-то ходил на 5-7,кто- то на 3-5,к кому- то приезжают друзья из других городов чтобы вместе сходить на матч(традиция).У кого-то МФЦ далеко или вообще один в городе,соответственно и интернет такой же😏не всем это надо.Видно же по Ростову,что на кубке биток,на матче РПЛ 2 тыс.
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Дмитрий9779
Все футбольные люди высказываются против этого.
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pvh-82
Ответ Romeo Yankovich
Смотря кого. Чиновников и Владимира радует, никто безнаказанно не высказывается против чего-то во время войны. Любителей футбола - конечно нет. Но кто платит - тот и девушку танцует
Нормальные люди, кто любит футбол и свои команды давно сделали паспорта болельщика и ходят на футбол! И мне непонятна риторика типа выражать протесты на трибуне...???? Вы на футбол ходите недовольство властью показывать? Тогда вам там реально не место!
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инок
Сычев безусловно молодец, не побоялся сказать правду!
Fan ID навсегда должен исчезнуть со всех наших стадионов.
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pvh-82
На футбол не пускают только хулиганов и другое отребье занимающиеся беспорядками на трибунах, все кто хочет ходить на футбол, любит игру и любимый клуб спокойно могут оформить паспорт болельщика и ходить на игры. В чем вопросы?
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Romeo Yankovich
Смотря кого. Чиновников и Владимира радует, никто безнаказанно не высказывается против чего-то во время войны. Любителей футбола - конечно нет. Но кто платит - тот и девушку танцует
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Dexter Dallas
чей там президент урала или другой команды сказал, что ему все равно, что болельщики не ходят. понятно, из бюджета деньги идут. в идеале бы вообще и футболисты не играли, а деньги капали.
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Кондитер
Было бы на что смотреть ) играют в нормальный футбол 3-4 команды , остальные автобусный парк
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Пирс Морган
Никто даже не ожидал, а вот оно как вышло
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