«ПСЖ» – фаворит клубного ЧМ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Бавария» – 5-я
«ПСЖ» стал главным претендентом на победу на клубном ЧМ по версии Goal.
Победители Лиги чемпионов поднялись на первую строчку в рейтинге после вылета «Манчестер Сити».
Участники турнира расставлены следующим образом:
1. «ПСЖ.
2. «Реал».
3. «Челси».
4. «Флуминенсе».
5. «Бавария».
6. «Аль-Хилаль».
7. «Палмейрас».
8. «Боруссия» Дортмунд.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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