«ПСЖ» – фаворит клубного ЧМ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Бавария» – 5-я

«ПСЖ» стал главным претендентом на победу на клубном ЧМ по версии Goal.

Победители Лиги чемпионов поднялись на первую строчку в рейтинге после вылета «Манчестер Сити». Участники турнира расставлены следующим образом: 1. «ПСЖ . 2. «Реал ». 3. «Челси ». 4. «Флуминенсе». 5. «Бавария ». 6. «Аль-Хилаль ». 7. «Палмейрас». 8. «Боруссия» Дортмунд.