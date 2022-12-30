Ари о самой дорогой покупке в России: «За дом в Краснодаре отдал более 40 миллионов рублей»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ари Краснодар деньги Футбол

Ари рассказал о своей самой дорогой покупке в России.

«Я прожил долгое время в России. Конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого.

Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму… 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом.

Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась, и продал его дешевле, чем покупал», — сказал экс-форвард «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива».

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19 комментариев

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здоровяк
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Патриотушка Ари не собирается возвращаться в любимую Россию наслаждаться деятельностью стерха?
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TravenS
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Большая страна — большие траты, он думает, что в Монако дешевле?
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здоровяк
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Ответ LLiriKK
Зачем покупать дом за 40 лямов, если осознаешь, что в стране, где ты его приобрел, после окончания карьеры жить не будешь?
Просто хотел. Для Ари это примерно 1/2 годового дохода
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Макс Кидалов
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Ответ antip2000@pisem.net
Брехней попахивает. Он ушел из Краснодара именно тогда, когда вся недвижимость в городе подорожала в 2-3 раза. Т.е. для сравнения, в 21 году с мая по июль одна и та же квартира стоила 5 млн до, после - 14 млн.
Но дом никто не купит который обошёлся ему 40 млн, за 80-100 млн. Попробуй найти таких клиентов ещё в краснодаре, на это уйдут многие годы.Поэтому это цена недвижки увеличилась только на мелкие квартиры и дома. 40 млн рублей это не маленькая сумма и за такую цену можно самому построить крутой дом, поэтому у кого есть такие деньги, они все знают и просчитывают все и покупать не будут дом с переплатой в 2-3 раза. Поэтому он и продал за ту сумму которую предложили ему, наверняка он ещё и быстро хотел продать
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antip2000@pisem.net
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Ответ dakota01
Дом в Краснодаре за 40 , похоже тебя на,,, обманули короче
К примеру, по объявлениям авито (понимаю - они не показатель, но для сравнительной оценки сгодится). На данный момент в Ростове выставлено на продажу 26 квартир и 78 домов выше 40 млн руб. В Краснодаре 121 квартира и 344 дома. Так что ваш пренебрежительный тон в отношении Краснодарских цен на недвижимость, скорее обида того, кто не может ее себе позволить.
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Крэнг
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В этой дыре/деревне купить что-то за 40 лямов😂
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antip2000@pisem.net
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Ответ dakota01
Дом в Краснодаре за 40 , похоже тебя на,,, обманули короче
Ты с Ростовом не путай, для Краснодара это довольно средний по цене дом.
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Tigo_Volchara93
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Зато учителя и врачи и обычные работяги в лучшем случае в конце жизни заработают на трешку за 10 млн, причем будут платить за нее 20 лет и обойдется 18-20 млн
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dakota01
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Дом в Краснодаре за 40 , похоже тебя на,,, обманули короче
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WhatZ
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Ответ Aleksandr Blaugranas
Потому что человек может себе позволить жить сегодняшним днем, а не пахать на комфортную старость
А аренда +- такого же дома - это считается за "пахать на комфортную старость"?? Просто аренда по итогу обошлась бы дешевле, а комфорта вроде не убавилось бы...
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Иван Рыбаков
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Ответ LLiriKK
Зачем покупать дом за 40 лямов, если осознаешь, что в стране, где ты его приобрел, после окончания карьеры жить не будешь?
У богатых свои причуды.
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antip2000@pisem.net
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Брехней попахивает. Он ушел из Краснодара именно тогда, когда вся недвижимость в городе подорожала в 2-3 раза. Т.е. для сравнения, в 21 году с мая по июль одна и та же квартира стоила 5 млн до, после - 14 млн.
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Aleksandr Blaugranas
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Ответ LLiriKK
Зачем покупать дом за 40 лямов, если осознаешь, что в стране, где ты его приобрел, после окончания карьеры жить не будешь?
Потому что человек может себе позволить жить сегодняшним днем, а не пахать на комфортную старость
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Кино Музыка
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Повезло кому-то)
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Прекрасная РФПЛ будущего
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Зато совесть и человечность отдал бесплатно
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psycho killer
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Ответ LLiriKK
Зачем покупать дом за 40 лямов, если осознаешь, что в стране, где ты его приобрел, после окончания карьеры жить не будешь?
Потому что может себе позволить
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hsmshhzfn5
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Часто встречал Ари в местных супермаркетах. В Табрисе и Метро.
Скромный и приятный парень.
Кристалл не покупал точно. Обходился пивом с друзьями и мартини.
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LLiriKK
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Зачем покупать дом за 40 лямов, если осознаешь, что в стране, где ты его приобрел, после окончания карьеры жить не будешь?
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Евгений Кирилюк
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Не красиво считать и обсуждать чужие деньги, поэтому без комментариев.
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