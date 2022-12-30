Ари о самой дорогой покупке в России: «За дом в Краснодаре отдал более 40 миллионов рублей»
Ари рассказал о своей самой дорогой покупке в России.
«Я прожил долгое время в России. Конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого.
Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму… 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом.
Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась, и продал его дешевле, чем покупал», — сказал экс-форвард «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива».
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Скромный и приятный парень.
Кристалл не покупал точно. Обходился пивом с друзьями и мартини.