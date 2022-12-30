Ари о самой дорогой покупке в России: «За дом в Краснодаре отдал более 40 миллионов рублей»

Ари рассказал о своей самой дорогой покупке в России.

«Я прожил долгое время в России. Конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого.

Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошелся в очень крупную сумму… 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30-40 миллионов рублей за этот дом.

Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась, и продал его дешевле, чем покупал», — сказал экс-форвард « », « » и « ».

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