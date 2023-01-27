«Барса» делала запрос по Камаде – у него 12 голов за «Айнтрахт» в сезоне. Летом он станет свободным агентом

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Даити Камада Футбол

«Барселоне» интересен полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 26-летнего атакующего полузащитника летом 2023 года, когда истекает срок его контракта с «Айнтрахтом». «Барселона» уже сделала запрос по японцу.

В Германии считают, что Камада точно уйдет из «Айнтрахта» летом.

В этом сезоне на счету Даити 12 голов и 3 результативные передачи в 24 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Средний игрок, для ротации пойдёт и зп мизер, вот их защитник Ндика кажется, тоже контракт заканчивается, было бы неплохо его тоже, высокий мощный, Лукаку в защите только быстрее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a.sh.s.
Ответ Lobelopa
Рычаги пытаются дорасти до уровня Айнтрахта, скупая их лидеров в кредит.
Лежать!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alar Asus
Ответ blbkv
Дать человеку надежду, затем толком не дать шанса пробовать продать в следующее ТО или через?
Б-бизнес, взять свободным агентом и продать через год. Профит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ Nike of FW
ок . спасибо за Ваше мнение , оно очень ценно. Пометил , для себя , что шутки про рычаги и Айнтрахт - это смешно, а про кабинет и не карточки Реала - это не смешно.
Пожалуйста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nike of FW
Ответ Lobelopa
Логика твоей натужной шутейки говорит о том, что в стендап хотелось вовсе не мне. Тренируйся ещё. Пока получается на 3 с минусом.
ок . спасибо за Ваше мнение , оно очень ценно. Пометил , для себя , что шутки про рычаги и Айнтрахт - это смешно, а про кабинет и не карточки Реала - это не смешно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigran Voskanyan
Ответ Кукич
Например вместо Кессие. Камада более приспособлен к игре Барсы чем ивуариец.
Вместо Кессие Барсе опорника бы взять на пару сменщику Бускетса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ Nike of FW
понимаю.... вам хотелось в стендап , но приходится шутить про рычаги и Айнтрахт .... но не сдавайтесь, не все болелы Реала неудачники
Логика твоей натужной шутейки говорит о том, что в стендап хотелось вовсе не мне. Тренируйся ещё. Пока получается на 3 с минусом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Ответ Игорь Климов
А разве он в Реал переходит?
Айнтрахт играет в плей-офф ЛЧ, Барсу что-то там не нашёл. Айнтрахт выиграл Еврокубок в прошлом сезоне, Барселона вроде тоже нет. Ну ладно, может тогда последние очные встречи глянуть? Ой, а там тоже почему-то Барса проиграла, а потом устроила скандал, что "так нечестно, было много болельщиков Айнтрахта у нас на стадионе"
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ софочка
Зачем Камаде идти на понижение?
А разве он в Реал переходит?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nike of FW
Ответ Lobelopa
Нет. Я точно по адресу.
понимаю.... вам хотелось в стендап , но приходится шутить про рычаги и Айнтрахт .... но не сдавайтесь, не все болелы Реала неудачники
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Ответ Никита Мальковский
А зачем?
Например вместо Кессие. Камада более приспособлен к игре Барсы чем ивуариец.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Ответ ljolik888
Интересный игрок . В Японии повысится интерес к клубу и это выгодно для всех . Может появятся новые спонсоры и продажа футболок должна быть на высоте . Ну и главное бесплатно , правда ещё надо вписаться в Испанский феир плей по зарплатам.
Летом нужно продавать Рафинью или Феррана Торреса. Камада однозначно лучше впишется в состав чем Кессие и ивуарийца можно продать
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Хороший игрок, кстати.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Нужно брать японца. Педри травматичный игрок, а Камада универсален может подменять всех троих игроков центре и как типичный азиатский футболюга работоспособный
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
Интересный игрок . В Японии повысится интерес к клубу и это выгодно для всех . Может появятся новые спонсоры и продажа футболок должна быть на высоте . Ну и главное бесплатно , правда ещё надо вписаться в Испанский феир плей по зарплатам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Петров
Ответ Carver
Барселоне сначала нужен тренер, а только потом игроки. При физруке все деградируют, если Камада перейдет, окажется "плохим" игроком, как Кессиэ, Ферран, Рафинья.
Если Барселоне нужен тренер, то кто нужен Милану? А хотя для вас это нормально брать чемпионство страны раз в 10 лет и лч раз в 20 лет. С 2010х не могли пробиться в лч позорники, вечные середняки таблицы))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ Nike of FW
промахнулся веткой? там на соседней , ваша братия всем миром , пытается доказать что Сеальос карточку не заслужил, а ты тут ....
Нет. Я точно по адресу.
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blbkv
Ответ Papa Paolo
И бонусом пошуметь на рынке футболок в Японии 🇯🇵
Согласен. А так, был бы не против увидеть его в футболке Барселоны.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2hwrrhjd2y
Ответ Ezra-Matthew Miller
спешите видеть: августовский свидетель никак-не-шарлатана Конте и деревенщины галанской ТенХаага поделился экспертным мнением
А Коутиньо нет в этом списке?Если Все они такие классные игроки,чего тогда не могут заиграть в Барселоне?Из-за тренера?Почему Суарес заиграл,а другие-нет?Может,все таки не в тренере дело?Переход в Барселону-всегда давление,кто-то с ним справляется,а кто-то нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nike of FW
Ответ Lobelopa
Рычаги пытаются дорасти до уровня Айнтрахта, скупая их лидеров в кредит.
промахнулся веткой? там на соседней , ваша братия всем миром , пытается доказать что Сеальос карточку не заслужил, а ты тут ....
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Paolo
Ответ blbkv
Дать человеку надежду, затем толком не дать шанса пробовать продать в следующее ТО или через?
И бонусом пошуметь на рынке футболок в Японии 🇯🇵
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Как отомстить Айнтрахту.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Зачем Камаде идти на понижение?
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blbkv
Дать человеку надежду, затем толком не дать шанса пробовать продать в следующее ТО или через?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий