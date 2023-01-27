«Барса» делала запрос по Камаде – у него 12 голов за «Айнтрахт» в сезоне. Летом он станет свободным агентом

«Барселоне» интересен полузащитник «Айнтрахта» .

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 26-летнего атакующего полузащитника летом 2023 года, когда истекает срок его контракта с « ». «Барселона» уже сделала запрос по японцу.

В Германии считают, что Камада точно уйдет из «Айнтрахта» летом.

В этом сезоне на счету Даити 12 голов и 3 результативные передачи в 24 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.