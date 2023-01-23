«Барса» хочет подписать 18-летнего хавбека Израиля Глоха летом. Им интересовались «Зенит», «Дортмунд» и «Монако»
«Барселона» по окончании сезона намерена приобрести атакующего хавбека «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глоха.
Трансфер 18-летнего дебютанта сборной Израиля продвигает директор каталонского клуба Йорди Кройфф, работавший в свое время в «Маккаби» спортивным директором и главным тренером.
Ранее Глохом интересовались дортмундская «Боруссия» и «Монако», а «Зенит» в августе 2022 года предлагал за него 4 млн евро.
В 22 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету полузащитника 6 голов и 7 ассистов.
21 комментарий