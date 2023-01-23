«Барса» хочет подписать 18-летнего хавбека Израиля Глоха летом. Им интересовались «Зенит», «Дортмунд» и «Монако»

Теги Боруссия Дортмунд Монако Йорди Кройфф бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Футбол

«Барселона» по окончании сезона намерена приобрести атакующего хавбека «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глоха.

Трансфер 18-летнего дебютанта сборной Израиля продвигает директор каталонского клуба Йорди Кройфф, работавший в свое время в «Маккаби» спортивным директором и главным тренером.

Ранее Глохом интересовались дортмундская «Боруссия» и «Монако», а «Зенит» в августе 2022 года предлагал за него 4 млн евро.

В 22 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету полузащитника 6 голов и 7 ассистов.

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barcaman_94
В Зенит, подальше от Барсы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
osipovdmitry
Глох: зачем мне солнце, Монако!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gustav Forsberg
вспомнил израильтянина из Барсы, легенду футбольного манагера Гая Ассулина
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Бондарчук
Какого …. здесь делает Зенит?)) (с)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ws357
Ответ Слутск Халлского
Израиль Глох - звучит почти как Спайдер Иерусалим из комиксов
Израиль Исаакович Глох
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ Mark Safaniev
Челси : У вас появился соперник, мы даём 100 миллионов !
ахаха, сам придумал? очень смешно)))
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
StHappyOne
Парень кстати русского происхождения, Оскар Максимович по отчеству :):) У Израиля вообще очень сильное молодое поколение растет, их молодежка на последнем чемпионате уже пошумела, они вкладывают бешеные бабки в футбол сейчас, думаю пацанов будут сейчас разбирать по клубам
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слутск Халлского
Ответ Mazzari2.0
Спортс, как обычно. Израиля Глоха, но оказалось, он Оскар. Тогда уж хавбека сборной Израиля, что за дешёвый популизм.
Израиль Глох - звучит почти как Спайдер Иерусалим из комиксов
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барса сила
У меня 500 долларов пропали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
Лучше бы Дзюба позвали он бы и без денег играл бы, смотришь и новый стимул зарядку даст и как зазвездит. 🤗
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ DolJun
утка, 4 ляма - неподъемные деньги для нынешней барсы, если бы была правда - фк мем уже объявил сбор донатов)
Ничего Боэли за него предложит 40 млн
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Без Глоха и жизнь плоха)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ DolJun
утка, 4 ляма - неподъемные деньги для нынешней барсы, если бы была правда - фк мем уже объявил сбор донатов)
Для Челси неподъемны 4 очка до конца сезона потратив 400 миллионов)
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
Ответ Спартак Сила Народ
Миллеровцы каким боком оказались тут
Ты прав, тут не хватает наркодиллеров для полного комплекта!)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Комментарий скрыт
+4
-15
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спартак Сила Народ
Миллеровцы каким боком оказались тут
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Интерес Монако и Дотрмунда всегда показатель качества. Если это не выдумки агента, надо брать.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mazzari2.0
Спортс, как обычно. Израиля Глоха, но оказалось, он Оскар. Тогда уж хавбека сборной Израиля, что за дешёвый популизм.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimkamelok
Оскар в полном порядке. После успешного Евро продолжает расти, мясом оброс, в сборной дебютировал. Но почти уверен, что он перейдёт в Зальцбург, где дадут и время, и шансы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
Челси : У вас появился соперник, мы даём 100 миллионов !
+43
-13
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Талантливый парень, но судя по всему шансов подписать его сейчас нет. Говорят что он и родители хотят принять предложение Зальцбурга
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий