«Барса» хочет подписать 18-летнего хавбека Израиля Глоха летом. Им интересовались «Зенит», «Дортмунд» и «Монако»

« » по окончании сезона намерена приобрести атакующего хавбека « » из Тель-Авива Оскара Глоха.

Трансфер 18-летнего дебютанта сборной Израиля продвигает директор каталонского клуба Йорди Кройфф, работавший в свое время в «Маккаби» спортивным директором и главным тренером.

Ранее Глохом интересовались дортмундская « » и « », а «Зенит» в августе 2022 года предлагал за него 4 млн евро.

В 22 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету полузащитника 6 голов и 7 ассистов.