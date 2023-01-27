Бензема забил 7 голов в 7 играх за «Реал» после ЧМ-2022

забил «Атлетико» в мадридском дерби.

« » обыграл « » в 1/4 финала Кубка Испании (3:1). Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, на счету француза 7 голов в 7 матчах после ЧМ-2022. Он не забил только «Вильярреалу» в 1/8 финала Кубка Испании.

Подробно со статистикой 35-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.