Бензема забил 7 голов в 7 играх за «Реал» после ЧМ-2022
Карим Бензема забил «Атлетико» в мадридском дерби.
«Реал» обыграл «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании (3:1). Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, на счету француза 7 голов в 7 матчах после ЧМ-2022. Он не забил только «Вильярреалу» в 1/8 финала Кубка Испании.
Подробно со статистикой 35-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Жалкое зрелище.
Пройдёт лет 30, и по улице будет идти обросший старичок, бросающий на прохожих с безумными глазами и бормочащий под нос «Липовый, липовый пенальти! Надо рассказать, открыть людям правду! Вот так он и стал! Чемпионат мира.. судья занёс.. 7 пенальти»
После чего бормотание будет переходить в беззвучное рыдание
Лучший бомбардир: Мбаппе (8), Месси второй (7)
Лучшие бомбардиры в плей-офф: Месси и Мбаппе (5)
Лучшие ассистенты: Месси и еще 4 игрока (3)
Лучшие ассистенты в плей-офф: Месси и Гризманн (2)
Лучший средний рейтинг за матч по whoscored: Месси (8,25)
Лучший средний рейтинг за матч по sofascore: Фернандеш (8,38), Месси второй (8,27)
Лучший по наградам MVP матча: Месси (5)
Лучший по наградам MVP матча в плей-офф: Месси (4)
По общему числу обводок Месси в топ-3
По общему числу ключевых передач Месси в топ-2
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8-5, фруктовый. Плачь
Зато на ветках Аль насра их не видно