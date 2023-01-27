Бензема забил 7 голов в 7 играх за «Реал» после ЧМ-2022

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Футбол

Карим Бензема забил «Атлетико» в мадридском дерби.

«Реал» обыграл «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании (3:1). Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, на счету француза 7 голов в 7 матчах после ЧМ-2022. Он не забил только «Вильярреалу» в 1/8 финала Кубка Испании.

Подробно со статистикой 35-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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55 комментариев

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Winterburn
Ответ Ortego
Вроде в дерби победили, а в топах Месси:) Жалкое зрелище.
Властелин Мадрида всё же))
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Ortego
Ответ Winterburn
Прямо все 5 липовых? Ну или хотя бы один честный? просто уточнить...
Да там даже не 5, послематчевые же ещё левейшие были:)
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Winterburn
Ответ sayemlo
Не то что у меси 5 липовых пенок за 7 матчей на ЧМ. Истинная пенальтесси
Прямо все 5 липовых? Ну или хотя бы один честный? просто уточнить...
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Ortego
Вроде в дерби победили, а в топах Месси:)
Жалкое зрелище.
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FootyfanaticRM
Травма говорили одни…
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Сергей Смирнов
Месси чемпион мира, Бензема хороший игрок). Пусть горит).
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Djon2361
Мне лиллипут никогда не нравился...
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pont77
Ответ sayemlo
Дополню. За счёт липовых пенальти, судейских ошибок. Вот так он стал чемпионом мира.
Уже больше месяца прошло, а каждый твой второй комментарий - это боль, сотканная из боли)

Пройдёт лет 30, и по улице будет идти обросший старичок, бросающий на прохожих с безумными глазами и бормочащий под нос «Липовый, липовый пенальти! Надо рассказать, открыть людям правду! Вот так он и стал! Чемпионат мира.. судья занёс.. 7 пенальти»
После чего бормотание будет переходить в беззвучное рыдание
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Leo
Ответ sayemlo
Самое смешно, что аргентинского пенальтиста признали лучшим игроком 2022 года за 1,5 хорошей игры на чм)) забыв как он играл в начале 2022 года)) еле как забивал в 6 лиге мира) То что меси стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мбапее. Лучший средний рейтинг за матч: Мбапее и Альварес. Больше всего хетриков: Мбапее и Рамуш. Он даже не Лучший по главным параметрам 🤣🤣
Уже больше месяца прошло, ещё не отпустило? Рандомно проверил один факт из приведённой тобой статистики - о лидере г+п на ЧМ. Не удивлён что ты соврал - Месси первый, вместе с Мбаппе, но почему-то ты забыл его указать... кстати, уже нашел трансляции чемпионата верблюдов?
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нелюбитель футбола
Ответ sayemlo
Самое смешно, что аргентинского пенальтиста признали лучшим игроком 2022 года за 1,5 хорошей игры на чм)) забыв как он играл в начале 2022 года)) еле как забивал в 6 лиге мира) То что меси стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мбапее. Лучший средний рейтинг за матч: Мбапее и Альварес. Больше всего хетриков: Мбапее и Рамуш. Он даже не Лучший по главным параметрам 🤣🤣
Мбапее это кто?... Выучи параметры русского языка - потом сочиняй... Ветка Аль-Насра ниже...
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art.shu05@gmail.com
Ответ sayemlo
Набирает Форму🦾 лучший игрок 2022 года.
Бензема без сомнения лучший игрок 2022, но признают лучшим полюбому пенальтиста , который за прошлый сезон в лиге 1 забил 6
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pont77
Ответ SWS
У Месси хорошая крыша, шейхи купили ему ЧМ за переход в ПСЖ.
Почему шейхи не могут купить себе ЛЧ до сих пор?)
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нелюбитель футбола
Месси - The Best - 22 и ЗМ -23... Без вопросов... Реалу и Ко Барса задницу надерёт в полуфинале или финале КИ.. Как давече в Суперкубке...
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AF007
Ответ sayemlo
Самое смешно, что аргентинского пенальтиста признали лучшим игроком 2022 года за 1,5 хорошей игры на чм)) забыв как он играл в начале 2022 года)) еле как забивал в 6 лиге мира) То что меси стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мбапее. Лучший средний рейтинг за матч: Мбапее и Альварес. Больше всего хетриков: Мбапее и Рамуш. Он даже не Лучший по главным параметрам 🤣🤣
Лучшие по системе г+п: Месси и Мбаппе (10)

Лучший бомбардир: Мбаппе (8), Месси второй (7)

Лучшие бомбардиры в плей-офф: Месси и Мбаппе (5)

Лучшие ассистенты: Месси и еще 4 игрока (3)

Лучшие ассистенты в плей-офф: Месси и Гризманн (2)

Лучший средний рейтинг за матч по whoscored: Месси (8,25)

Лучший средний рейтинг за матч по sofascore: Фернандеш (8,38), Месси второй (8,27)

Лучший по наградам MVP матча: Месси (5)

Лучший по наградам MVP матча в плей-офф: Месси (4)

По общему числу обводок Месси в топ-3

По общему числу ключевых передач Месси в топ-2

***

8-5, фруктовый. Плачь
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rej1sta
Жесть они набежали конечно) Зато на ветках Аль насра их не видно
Там всё-таки неаппетитные вещи происходят:жилистые потери, сморщенные удары и пожухлые проигранные единоборства. Сухофрукт, одним словом🤓
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rej1sta
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, псиxуйцы и саемлы нехило всю свою ботоферму тут запустили, трясёт не по-детски. Всё-таки 18.12.2022 был судным днём для их братии, всё последующее-лишь ад наяву💀
Жесть они набежали конечно)
Зато на ветках Аль насра их не видно
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Rosdcer
Ответ Rosdcer
Конечно же Месси признали лучшем игроком года, а не унылого замыкателя. Все его голы это ошибки вратарей, мусорные отскоки и замыкания. Самый слабый обладатель ЗМ в истории.
И тащил реал Куртуа , а не Бензема.
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Raindrop Drop Top
Лучше бы вместо того, чтобы терроризировать и шантажировать игроков своей команды и симулировать травмы, играл за сборную и тащил к титулу, как это делал лучший игрок 21 века и чемпион Мира Лионель Месси
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Rosdcer
Ответ sayemlo
Самое смешно, что аргентинского пенальтиста признали лучшим игроком 2022 года за 1,5 хорошей игры на чм)) забыв как он играл в начале 2022 года)) еле как забивал в 6 лиге мира) То что меси стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мбапее. Лучший средний рейтинг за матч: Мбапее и Альварес. Больше всего хетриков: Мбапее и Рамуш. Он даже не Лучший по главным параметрам 🤣🤣
Конечно же Месси признали лучшем игроком года, а не унылого замыкателя. Все его голы это ошибки вратарей, мусорные отскоки и замыкания. Самый слабый обладатель ЗМ в истории.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Scorpion
Приятно читать хейтеров))) Аж бальзам на душу когда понимаешь что они как рыба которую только поймали и она болтыхается на берегу, но толку от этого ноль.
Да, псиxуйцы и саемлы нехило всю свою ботоферму тут запустили, трясёт не по-детски. Всё-таки 18.12.2022 был судным днём для их братии, всё последующее-лишь ад наяву💀
+4
-6
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Rosdcer
Ответ psixyec
Настоящий тащер, не то что Мусси с липовых пенок на ЧМ.
Мадридские девочки всё ещё плачут
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sayemlo
Ответ Tahir Turk
Жесть, вот это хейт Месси на ветке, народ, вы, возможно, забыли, но он только что чемпионом мира стал
Дополню. За счёт липовых пенальти, судейских ошибок. Вот так он стал чемпионом мира.
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57s6w79qhh
Ответ sayemlo
Самое смешно, что аргентинского пенальтиста признали лучшим игроком 2022 года за 1,5 хорошей игры на чм)) забыв как он играл в начале 2022 года)) еле как забивал в 6 лиге мира) То что меси стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мбапее. Лучший средний рейтинг за матч: Мбапее и Альварес. Больше всего хетриков: Мбапее и Рамуш. Он даже не Лучший по главным параметрам 🤣🤣
Разложил по полочкам. И добавить нечего.
+3
-3
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Tahir Turk
Жесть, вот это хейт Месси на ветке, народ, вы, возможно, забыли, но он только что чемпионом мира стал
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AnMe
Хоть и забивает, но играет так себе 🤔 очень сдал по общим параметрам после зм
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