Ставки на вылет «Юве» перестали принимать в Италии. Букмекеры опасаются дальнейших санкций в отношении клуба

Итальянские букмекеры перестали принимать ставки на вылет «Ювентуса» в Серию В.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, букмекерские конторы опасаются дальнейших санкций к туринскому клубу в виде снятия очков или даже прямого понижения в классе.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. «Ювентус» лишили 15 очков, после чего клуб опустился на 10-е место в таблице Серии А.

Букмекеры приостановили прием ставок на вылет «Ювентуса», так как не хотят терять большие деньги на событии, результат которого определяется не на поле, а в суде.

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично