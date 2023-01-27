Ставки на вылет «Юве» перестали принимать в Италии. Букмекеры опасаются дальнейших санкций в отношении клуба

Теги Ювентус серия А Италия Ставки на спорт Д2 Италия Ставки на футбол деньги Футбол

Итальянские букмекеры перестали принимать ставки на вылет «Ювентуса» в Серию В.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, букмекерские конторы опасаются дальнейших санкций к туринскому клубу в виде снятия очков или даже прямого понижения в классе.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. «Ювентус» лишили 15 очков, после чего клуб опустился на 10-е место в таблице Серии А.

Букмекеры приостановили прием ставок на вылет «Ювентуса», так как не хотят терять большие деньги на событии, результат которого определяется не на поле, а в суде.

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10 комментариев

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Илнур Кара
Ответ Qazan
Принципиально не заходил и не писал здесь несколько месяцев. Зашёл, лишь, для того, чтобы плюсануть комментарий. Поддержке сайта плевать на всё. Про мобильную версию сайта больше 10 лет пишу в поддержку - она просто не работает на андройдах больше 10 лет, один лишь спам и рекламные банеры - и пару рандомных новостей. То что сейчас сделали с сайтом с этими кривыми комментариями, которые тоже абсолютно рандомно появляются, да ещё и нечитабельны - это полное дно. Захожу уже гораздо реже сюда, скорее по старой привычке, сайт превратился в политизированную площадку с фетишем на новостях о цвета лака ногтей Роналду и предпочтений в выборе бренда прокладок Ванды Нары. Это уже не смешно, а мерзко.
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Qazan
Ответ Bunyod Turgunov
В течение многие времени я тут читал всякие жалобы и другие. Кажется теперь пришёл мое время. Последние пара дни у меня вообще не получается ставить + или - на коменты. Пишет что объект не найден. Показывает только три популярные коменты а остальные нет. Приходит ответ на мой комент, нажимаю прочитать ответ и что там показывает? Как всегда держут стабильность и ничего не показывает. Вы просто об0срали этот сайт. Здесь читаю новости с 2013 года и год за годом становится всё хуже и хуже.
Принципиально не заходил и не писал здесь несколько месяцев. Зашёл, лишь, для того, чтобы плюсануть комментарий. Поддержке сайта плевать на всё. Про мобильную версию сайта больше 10 лет пишу в поддержку - она просто не работает на андройдах больше 10 лет, один лишь спам и рекламные банеры - и пару рандомных новостей. То что сейчас сделали с сайтом с этими кривыми комментариями, которые тоже абсолютно рандомно появляются, да ещё и нечитабельны - это полное дно. Захожу уже гораздо реже сюда, скорее по старой привычке, сайт превратился в политизированную площадку с фетишем на новостях о цвета лака ногтей Роналду и предпочтений в выборе бренда прокладок Ванды Нары. Это уже не смешно, а мерзко.
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Valeriy Rifyak
Ответ AF007
Ставки на победу Юве в ЛЧ в 21 веке скоро тоже прикроют за ненадобностью
ставки на вылет юве не принимают потому что юве 100% уже в серии В.... А на их победу в лиге чемпионов будут принимать охотно...
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Roman_ello
Хоть бы написали какой коэффициент был/стал
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Bunyod Turgunov
В течение многие времени я тут читал всякие жалобы и другие. Кажется теперь пришёл мое время. Последние пара дни у меня вообще не получается ставить + или - на коменты. Пишет что объект не найден. Показывает только три популярные коменты а остальные нет. Приходит ответ на мой комент, нажимаю прочитать ответ и что там показывает? Как всегда держут стабильность и ничего не показывает. Вы просто об0срали этот сайт. Здесь читаю новости с 2013 года и год за годом становится всё хуже и хуже.
+19
-3
+16
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rigobersong
Верим в лучшее, верим в то, что Договорентус будет в серии Б!:))
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Кукич
Короче лишение еврокубков это дело времени .
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AF007
Ставки на победу Юве в ЛЧ в 21 веке скоро тоже прикроют за ненадобностью
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Mega• Battman
Попробую в России поставить пару десятков зелени.
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onegin2007
Владельцы Ювентуса видя к чему все идёт, грузят бабки на вылет.
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