«Рома» отдает Шомуродова «Специи» в аренду за 1,5 млн евро. Сделка почти закрыта

Теги Рома серия А Италия возможные трансферы Специя Джанлука Ди Марцио Эльдор Шомуродов Футбол

Нападающий Эльдор Шомуродов близок к переходу из «Ромы» в «Специю».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сделка может быть закрыта уже этим вечером, не хватает лишь согласия форварда.

Футболист сборной Узбекистана в случае успеха переговоров перейдет в «Специю» на правах аренды, опция выкупа не предусмотрена. Римляне в результате трансфера получат 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Шомуродов провел 6 матчей в Серии А и не отметился голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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BananaMama
Ответ Kit244098
У любителя плова это последний шанс остаться в обойме. Если в аренде ничего не покажет, то итальянскую страницу своей карьеры может смело перелистывать. Зря он из Генуи уходил. Там был к месту.
Первый узбек, выигравший какой-никакой, а еврокубок. Ага, зря уходил.
У Шомуродова уже карьера удалась при любом варианте. Даже если в Италии совсем не пойдет - ему арабы жирный чек охотно выпишут, в Азии он "лимитчик" и просто популярный игрок
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titov-and-trubach
Ответ Gani
Наверное, в Торино было бы лучше. Не понимаю Рому, все равно не дают играть. Могли продать его в Торино за разумную цену, вместо этого цепляясь за пару миллионов сейчас отправят Шому в эту Специю и обесценят его еще дальше.
Почему обесценят? Видимо, рассчитывают, что там в основе будет играть и пару голов забьет. Тогда уже можно будет и за 10 млн куда-нибудь толкать его. Я так понимаю, никто не хотел его покупать за нормальные деньги сейчас, поэтому выбрали устраивающий всех вариант - клуб послабее, где он точно будет играть и в Италии.
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Tigo_Volchara93
В любом случае Эльдор красавец, с Узбекистана в Серию А попал, с Великим тренером поработал, карьера успешнее чем у 95% паспортистов, которые бы никогда в Дженоа и Подобные команды не уехали бы.
Желаю удачи Элдору, и даже если не останется в Серии А, ( Хотя уверен что год-два еще сможет сыграть на хорошем уровне в Италии) уедет в Лигу 1 или Примеру в команды второй десятки.
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Gani
Наверное, в Торино было бы лучше. Не понимаю Рому, все равно не дают играть. Могли продать его в Торино за разумную цену, вместо этого цепляясь за пару миллионов сейчас отправят Шому в эту Специю и обесценят его еще дальше.
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Balt
Ответ Kit244098
У любителя плова это последний шанс остаться в обойме. Если в аренде ничего не покажет, то итальянскую страницу своей карьеры может смело перелистывать. Зря он из Генуи уходил. Там был к месту.
Да уж, поспешил так поспешил.
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Хасанбой Носиров
Удачи
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.ru
Валерий Карпин: Ну я же говорил... кривоногий
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Kit244098
У любителя плова это последний шанс остаться в обойме. Если в аренде ничего не покажет, то итальянскую страницу своей карьеры может смело перелистывать. Зря он из Генуи уходил. Там был к месту.
+6
-2
+4
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Сергей Орлов
Лучше играть, чем сидеть, конечно.
+7
0
+7
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Григорий Гашников
Узбекский плов со специями всегда лучше!
+18
-3
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