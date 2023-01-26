«Рома» отдает Шомуродова «Специи» в аренду за 1,5 млн евро. Сделка почти закрыта

Нападающий Эльдор Шомуродов близок к переходу из «Ромы» в «Специю».

Как сообщает журналист , сделка может быть закрыта уже этим вечером, не хватает лишь согласия форварда.

Футболист сборной Узбекистана в случае успеха переговоров перейдет в «Специю» на правах аренды, опция выкупа не предусмотрена. Римляне в результате трансфера получат 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Шомуродов провел 6 матчей в Серии А и не отметился голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.