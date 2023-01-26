«Рома» отдает Шомуродова «Специи» в аренду за 1,5 млн евро. Сделка почти закрыта
Нападающий Эльдор Шомуродов близок к переходу из «Ромы» в «Специю».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сделка может быть закрыта уже этим вечером, не хватает лишь согласия форварда.
Футболист сборной Узбекистана в случае успеха переговоров перейдет в «Специю» на правах аренды, опция выкупа не предусмотрена. Римляне в результате трансфера получат 1,5 млн евро.
В текущем сезоне Шомуродов провел 6 матчей в Серии А и не отметился голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Шомуродова уже карьера удалась при любом варианте. Даже если в Италии совсем не пойдет - ему арабы жирный чек охотно выпишут, в Азии он "лимитчик" и просто популярный игрок
Желаю удачи Элдору, и даже если не останется в Серии А, ( Хотя уверен что год-два еще сможет сыграть на хорошем уровне в Италии) уедет в Лигу 1 или Примеру в команды второй десятки.