«Торино» хочет арендовать Шомуродова за 1 млн евро с правом выкупа за 12 млн. «Рома» рассчитывает на обязательный выкуп

«Торино» хочет арендовать у «Ромы».

По информации Tuttosport, за аренду нападающего до конца сезона « » предлагает 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 12 млн евро.

« » рассчитывает на сделку с обязательным правом выкупа, поскольку Шомуродов не входит в планы .

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 6 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.