«Торино» хочет арендовать Шомуродова за 1 млн евро с правом выкупа за 12 млн. «Рома» рассчитывает на обязательный выкуп
«Торино» хочет арендовать Эльдора Шомуродова у «Ромы».
По информации Tuttosport, за аренду нападающего до конца сезона «Торино» предлагает 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 12 млн евро.
«Рома» рассчитывает на сделку с обязательным правом выкупа, поскольку Шомуродов не входит в планы Жозе Моуринью.
В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 6 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
И по футболу подойдёт Эльдору