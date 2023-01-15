«Торино» хочет арендовать Шомуродова за 1 млн евро с правом выкупа за 12 млн. «Рома» рассчитывает на обязательный выкуп

Теги Рома Торино Жозе Моуринью серия А Италия возможные трансферы Эльдор Шомуродов деньги Футбол

«Торино» хочет арендовать Эльдора Шомуродова у «Ромы».

По информации Tuttosport, за аренду нападающего до конца сезона «Торино» предлагает 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 12 млн евро.

«Рома» рассчитывает на сделку с обязательным правом выкупа, поскольку Шомуродов не входит в планы Жозе Моуринью.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 6 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Оператор Дзюбы
Ответ PavelKazakov
Торино решило раскупить всех игроков с РПЛ?
Осталась одна деталь из пазла. И она сейчас на Кипре зажигает.
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Spaten
Кокорин набрал своего агента)
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counsel
Ответ PavelKazakov
Торино решило раскупить всех игроков с РПЛ?
А почему сейчас нет шуток про Шомуродова как шутили бы про любого россиянина, который бы полировал лавку?
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-2
-2
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forzabarsa
Элдор газуй, мы верим в тебя
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Kiryl Olshewski
РПЛ в атаке у Торино -неплохо))) А вообще парень трудяга и может заиграть на хорошем уровне! Маур как обычно садит неугодных
+1
0
+1
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Dexter Dallas
я короче так и не увидел той крутой игры от плиточника
0
-5
-5
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Mike_Podolyan
Нормальный РПЛ там собирается)
+1
0
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King_X
Оч хороший вариант
И по футболу подойдёт Эльдору
+5
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+5
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PavelKazakov
Торино решило раскупить всех игроков с РПЛ?
+14
0
+14
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Roaltar
Надеюсь, перейдет и заиграет с Влашичем и Миранчуком
+8
-1
+7
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