«Лилль» за Шомуродова готов предложить 13-14 млн евро. Форвард «Ромы» хотел бы остаться в Италии

« » поборется с «Торино» за нападающего «Ромы» .

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители « » и «Ромы» встретились в Милане, чтобы обсудить возможный переход экс-форварда «Ростова».

«Торино» хочет арендовать игрока без обязательства выкупа или прописать сложнодостижимые условия, при выполнении которых клуб будет обязан его купить.

« » не согласна на такие условия, так как знает об интересе к Шомуродову со стороны «Лилля». Французский клуб готов предложить 13-14 млн евро за трансфер форварда.

Эльдор предпочел бы остаться в Италии, но от предложения «Лилля» ему будет будет сложно отказаться.

Переговоры между окружением игрока и «Ромой» продолжатся.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 6 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.