«Лилль» за Шомуродова готов предложить 13-14 млн евро. Форвард «Ромы» хотел бы остаться в Италии

Теги Лилль Рома Торино лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Эльдор Шомуродов Футбол

«Лилль» поборется с «Торино» за нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители «Торино» и «Ромы» встретились в Милане, чтобы обсудить возможный переход экс-форварда «Ростова».

«Торино» хочет арендовать игрока без обязательства выкупа или прописать сложнодостижимые условия, при выполнении которых клуб будет обязан его купить.

«Рома» не согласна на такие условия, так как знает об интересе к Шомуродову со стороны «Лилля». Французский клуб готов предложить 13-14 млн евро за трансфер форварда.

Эльдор предпочел бы остаться в Италии, но от предложения «Лилля» ему будет будет сложно отказаться.

Переговоры между окружением игрока и «Ромой» продолжатся.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 6 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Soslan Kusov
Продаете уже куда нибудь! Через год никто и 5 не даст
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Равшан Авезов
Такой футболист как Элдор не должен сидеть на скамейке, любое решение будет правильным со стороны Элдора.
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Равшан Авезов
Ответ cektor
а че так дорого то ))
Он большего стоит.
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cektor
а че так дорого то ))
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thejenyadiy
Рома Шомуродов беги не думая
+7
-2
+5
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Heisenberg
Адекватная цена.
+6
-3
+3
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