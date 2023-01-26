«Эвертон» может подписать Арнаутовича из «Болоньи» в случае продажи Гордона

Теги Уотфорд Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья Марко Арнаутович Энтони Гордон Жоао Педро Жезус Футбол

«Эвертон» рассматривает возможность подписания Марко Арнаутовича.

Как сообщает The Telegraph, клуб рассматривает варианты для экстренного усиления, чтобы  избежать вылета из АПЛ.

После срыва трансфера Арно Данджумы, который предпочел «Тоттенхэм», «Эвертон» может покинуть лучший бомбардир команды Энтони Гордон, которым интересуется «Челси».

Сообщается, что деньги, вырученные с продажи Гордона, могут быть использованы для подписания Арнаутовича.

Также сообщается об интересе «Эвертона» к нападающему «Уотфорда» Жоао Педро.

В текущем сезоне Арнаутович забил за «Болонью» 8 голов в 16 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

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9 комментариев

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Okaka
Ответ Amalfitano
Эвертон на этот раз всерьёз собрался в шип раз меняет Гордона на мёртвого Арнаутовича. Они бы еще Пандева позвали.
ФФП епет их
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Amalfitano
Эвертон на этот раз всерьёз собрался в шип раз меняет Гордона на мёртвого Арнаутовича. Они бы еще Пандева позвали.
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red hikkikomori
Ответ Доминатор3000
Команда тонет,а они хотят взять возрастного игрока,у которого были проблемы с дисциплиной,а ещё его вроде в расизме обвиняли,серьезно? Отличный план,надёжный б..ть,как швейцарские часы!
Ну он вроде достаточно результативен в этом сезоне, а на дисциплину и возраст им видимо без разницы, потому что как написано требуется экстренное усиление, что бы здесь и сейчас решать задачи сохранения в АПЛ. Думаю под эту задачу он в тему будет, место сохранять, а дальше разберутся как нибудь что с ним делать
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софочка
Ответ Доминатор3000
Команда тонет,а они хотят взять возрастного игрока,у которого были проблемы с дисциплиной,а ещё его вроде в расизме обвиняли,серьезно? Отличный план,надёжный б..ть,как швейцарские часы!
Не понимаю, как связаны проблемы с дициплиной в прошлом и то, что Эвертон тонет в АПЛ прямо сейчас.

И да, Арнаутович - один из сильнейших форвардов Серии А последних двух лет и за 1.5 сезона забил 22 мяча
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+5
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haykblaugrana
ПСЖ может подписать Маунта из «Челси» в случае продажи Кейлора Наваса
+2
0
+2
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CriminalJoint62
Ответ corazón blanco
Палка о двух концах. Сейчас за него можно будет заработать неплохие деньги, а когда Эвертон вылетит (хотя я сомневаюсь в этом, тем более если Биг Сэм придёт спасать), то цена будет в два раза ниже.
Саботаж тренировок обычно не ведет к ничему хорошему
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Доминатор3000
Команда тонет,а они хотят взять возрастного игрока,у которого были проблемы с дисциплиной,а ещё его вроде в расизме обвиняли,серьезно?
Отличный план,надёжный б..ть,как швейцарские часы!
+1
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-3
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corazón blanco
Ответ CriminalJoint62
Гордон некрасиво поступает. Уже остался бы до конца сезона, в случае вылета все равно бы покинул команду
Палка о двух концах. Сейчас за него можно будет заработать неплохие деньги, а когда Эвертон вылетит (хотя я сомневаюсь в этом, тем более если Биг Сэм придёт спасать), то цена будет в два раза ниже.
+2
-1
+1
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CriminalJoint62
Гордон некрасиво поступает. Уже остался бы до конца сезона, в случае вылета все равно бы покинул команду
+1
-1
0
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