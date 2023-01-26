«Эвертон» может подписать Арнаутовича из «Болоньи» в случае продажи Гордона

«Эвертон» рассматривает возможность подписания .

Как сообщает The Telegraph, клуб рассматривает варианты для экстренного усиления, чтобы избежать вылета из .

После срыва трансфера Арно Данджумы, который предпочел «Тоттенхэм», « » может покинуть лучший бомбардир команды , которым интересуется «Челси».

Сообщается, что деньги, вырученные с продажи Гордона, могут быть использованы для подписания Арнаутовича.

Также сообщается об интересе «Эвертона» к нападающему « » Жоао Педро.

В текущем сезоне Арнаутович забил за «Болонью» 8 голов в 16 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.