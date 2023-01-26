«Эвертон» может подписать Арнаутовича из «Болоньи» в случае продажи Гордона
«Эвертон» рассматривает возможность подписания Марко Арнаутовича.
Как сообщает The Telegraph, клуб рассматривает варианты для экстренного усиления, чтобы избежать вылета из АПЛ.
После срыва трансфера Арно Данджумы, который предпочел «Тоттенхэм», «Эвертон» может покинуть лучший бомбардир команды Энтони Гордон, которым интересуется «Челси».
Сообщается, что деньги, вырученные с продажи Гордона, могут быть использованы для подписания Арнаутовича.
Также сообщается об интересе «Эвертона» к нападающему «Уотфорда» Жоао Педро.
В текущем сезоне Арнаутович забил за «Болонью» 8 голов в 16 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.
И да, Арнаутович - один из сильнейших форвардов Серии А последних двух лет и за 1.5 сезона забил 22 мяча
Отличный план,надёжный б..ть,как швейцарские часы!