«Роналду – легенда, величайший. Я восхищаюсь им, желаю ему всего наилучшего в «Аль-Насре». Игало о Криштиану

высказался о переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

«Роналду – легенда. Он лучший, на мой взгляд, он величайший.

Я испытываю к нему очень большое уважение, восхищаюсь им. Он будет играть за свою команду и будет забивать голы, а я буду играть за свою команду и буду забивать голы. Так что посмотрим, как все пойдет.

Я желаю ему всего наилучшего в « » и продолжаю выполнять свою работу в « ». Результат мы увидим в конце сезона», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», выступающий за «Аль-Хилаль», в интервью Oma Sports TV.