«Роналду – легенда, величайший. Я восхищаюсь им, желаю ему всего наилучшего в «Аль-Насре». Игало о Криштиану
Одион Игало высказался о переходе Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии.
«Роналду – легенда. Он лучший, на мой взгляд, он величайший.
Я испытываю к нему очень большое уважение, восхищаюсь им. Он будет играть за свою команду и будет забивать голы, а я буду играть за свою команду и буду забивать голы. Так что посмотрим, как все пойдет.
Я желаю ему всего наилучшего в «Аль-Насре» и продолжаю выполнять свою работу в «Аль-Хилале». Результат мы увидим в конце сезона», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», выступающий за «Аль-Хилаль», в интервью Oma Sports TV.
Жаль это удается только на спортс)
Который всегда скрыт?