«Роналду – легенда, величайший. Я восхищаюсь им, желаю ему всего наилучшего в «Аль-Насре». Игало о Криштиану

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Одион Игало Футбол

Одион Игало высказался о переходе Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии. 

«Роналду – легенда. Он лучший, на мой взгляд, он величайший. 

Я испытываю к нему очень большое уважение, восхищаюсь им. Он будет играть за свою команду и будет забивать голы, а я буду играть за свою команду и буду забивать голы. Так что посмотрим, как все пойдет.

Я желаю ему всего наилучшего в «Аль-Насре» и продолжаю выполнять свою работу в «Аль-Хилале». Результат мы увидим в конце сезона», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», выступающий за «Аль-Хилаль», в интервью Oma Sports TV.

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22 комментария

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Александра Александрова
Ответ Temp LC
Да ладно? Судить игрока по отдельному турниру? Ты че новый сектант?
По какому отдельному ,чемпионат мира это венец в футболе всех величайших футболистов , и когда у тебя 0 голов , 0 асситов , 0 финалов , 0 медалей на этом турнире , как ты можешь считаться величайшим ? Когда за 5 турниров ты не показал ничего ровным счетом , был 0 на палочке )
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Temp LC
Ответ Александра Александрова
Величайший с 0 голов и 0 ассистов в плей офф на чм , это такая версия величайшего с али экспресс )))))
Да ладно? Судить игрока по отдельному турниру? Ты че новый сектант?
0
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-2
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Терминатор///Айлбибекович
Да,в Лигу Бедуинов берут только лучших из лучших.
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Mur89
Одион очень приятный парень, настоящий профи! Был очень хорош за Уотфорд, да и в ротации МЮ выполнял очень большой объем работы
+1
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Александра Александрова
Величайший с 0 голов и 0 ассистов в плей офф на чм , это такая версия величайшего с али экспресс )))))
+5
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+2
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на войне как на войне
Ответ mr kovalsky
Он шут
👍
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mr kovalsky
Ответ на войне как на войне
Ты такой смешной, Климов
Он шут
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Игорь Климов
Ответ GuruFutbola
Возможно он сменил пол, чтобы хоть как-то привлечь внимание Жаль это удается только на спортс)
Да, есть такая вероятность)
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GuruFutbola
Ответ Игорь Климов
Под этим ником сидит девушка)
Возможно он сменил пол, чтобы хоть как-то привлечь внимание
Жаль это удается только на спортс)
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на войне как на войне
Ответ Игорь Климов
Под этим ником сидит девушка)
Ты такой смешной, Климов
+1
-3
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Игорь Климов
Ответ Федя Букин
В псж нет такой дружной атмосферы, а там где Роналду всегда почёт и взаимоуважение 😌
Хороший троллинг)
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Игорь Климов
Ответ Рустам Атаев
А это опять ты? Который всегда скрыт?
Под этим ником сидит девушка)
0
-2
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Рустам Атаев
Ответ Великий Алонсо
Про тебя вроде никто ничего не пишет
А это опять ты?
Который всегда скрыт?
+2
-3
-1
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Великий Алонсо
Ответ Рустам Атаев
Опять про неудачника второй день
Про тебя вроде никто ничего не пишет
+5
-7
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Игорь Климов
Ответ Великий Алонсо
Вот это верно. Все по факту.
Вот это верно. Всё по фрукту)
0
-5
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Рустам Атаев
Опять про неудачника второй день
+4
-5
-1
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Федя Букин
В псж нет такой дружной атмосферы, а там где Роналду всегда почёт и взаимоуважение 😌
+3
-6
-3
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Великий Алонсо
Вот это верно. Все по факту.
+7
-8
-1
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Крыс Пол
Один фигни не скажет.
+1
-2
-1
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rigobersong
Игало такая же легенда в истории МЮ, как и Кринжи. Игроки равного уровня, будем объективно, не зря оказались в одном чемпионате!:))
+2
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GuruFutbola
Достойные слова от легенды аль-хиляля
+3
-5
-2
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Sardor Abdujalilov
И это в 37 лет
+3
-3
0
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