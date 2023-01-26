Бонек об уходе Дзаньоло из «Ромы»: «Мышцы, колени вылечить можно, а когда дело в голове, все сложнее. Не изменит отношение – будет создавать проблемы в любом клубе»

Экс-хавбек «Ромы» раскритиковал поведение полузащитника .

«Дзаньоло молод и обладает большим потенциалом, но проблема в окружающих его людях, тех, которые дают ему советы и принимают неверные решения. Я считаю это самой большой проблемой, и мне жаль Николо. У него прекрасные навыки, и он это подтверждал после двух травм коленей.

Но мышцы, колени, стопы вылечить можно, а когда проблема в голове, все становится сложнее. Если он решил не играть за «Рому», то лучше его и не включать в состав.

Проблема никуда не денется. Если он не изменит свое отношение, то будет создавать проблемы в любом клубе», – сказал вице-президент УЕФА в интервью Corriere dello Sport.

Жозе Моуринью: «Дзаньоло сказал, что хочет уйти, но есть чувство, что он останется. Предложения есть, но недостойные»