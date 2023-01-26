Бонек об уходе Дзаньоло из «Ромы»: «Мышцы, колени вылечить можно, а когда дело в голове, все сложнее. Не изменит отношение – будет создавать проблемы в любом клубе»

Теги Рома серия А Италия Збигнев Бонек Николо Дзаньоло Футбол

Экс-хавбек «Ромы» Збигнев Бонек раскритиковал поведение полузащитника Николо Дзаньоло.

«Дзаньоло молод и обладает большим потенциалом, но проблема в окружающих его людях, тех, которые дают ему советы и принимают неверные решения. Я считаю это самой большой проблемой, и мне жаль Николо. У него прекрасные навыки, и он это подтверждал после двух травм коленей.

Но мышцы, колени, стопы вылечить можно, а когда проблема в голове, все становится сложнее. Если он решил не играть за «Рому», то лучше его и не включать в состав.

Проблема никуда не денется. Если он не изменит свое отношение, то будет создавать проблемы в любом клубе», – сказал вице-президент УЕФА в интервью Corriere dello Sport.

Жозе Моуринью: «Дзаньоло сказал, что хочет уйти, но есть чувство, что он останется. Предложения есть, но недостойные»

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3 комментария

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Oleg Nikolaev
интересный путь выбрал Николо, через год Бонек переобуется
+2
-2
0
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Romeo Yankovich
Ответ psixyec
Смешно, когда о проблемах рассуждает Бонек, который активно топил за то, чтобы не играть с Россией. Вот уж у кого точно беды с башкой, так это у Збигнева, а не у Николо.
Твоё мерило проблем с головой мы поняли: кто против нашей агрессии - тот враг
+9
-12
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psixyec
Смешно, когда о проблемах рассуждает Бонек, который активно топил за то, чтобы не играть с Россией. Вот уж у кого точно беды с башкой, так это у Збигнева, а не у Николо.
+12
-19
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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