«Эвертон» рассматривает сына Анчелотти на роль главного тренера. Он входит в штаб отца в «Реале»

Теги Карло Анчелотти Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Давиде Анчелотти Футбол

Сын Карло Анчелотти может возглавить «Эвертон».

Давиде Анчелотти, который входит в штаб отца в «Реале», рассматривается мерсисайдским клубом как кандидат на пост главного тренера, при этом он не является приоритетным вариантом.

«Эвертон» хорошо знает Давиде по работе в клубе, когда тот входил в штаб отца. Карло тренировал «ирисок» в 2019-2021 годах. В  «Реале» при этом рассчитывают, что Давиде останется как минимум до конца сезона.

Напомним, из «Эвертона» ранее был уволен Фрэнк Лэмпард, команда идет в зоне вылета АПЛ.

Давиде Анчелотти – теневой герой «Реала». Отвечает за тренировки, знает 5 языков и спорит с отцом  

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18 комментариев

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Mega• Battman
Да ламперд как играл был лучшим но тренером стать не смог. Не у тех людей учился посмотрите на артету. Тот же джеррард сдулся в апл. Да и руни не смог в чемпион шипе что то показать
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los merengues
Ответ иц а мэн
Действительно, очень грамотный специалист, так грамотно автобус выставляет что Моуриньо в шоке. Вот тебе самому интересна игра мадрида? Клуб такого калибра разве должен так играть? Одного зураба из ззон видел возмущающимся подобному, остальные 99 процентов глоров мазохистов только и наслаждаются сие "шедевром"
Мне интересно, что у тебя с русским языком?
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Batt Monner
Биг Сэма возвращайте, а то реально вылетят ириски. Тот купит рабоче-крестьянского напа типа Тосуна, разосрется с болелами, но зато сохранит клуб в элите. Плевались фаны Эвертона от его футбола, зато, назначив Анчи, Беню и Лэмпса, Ириски пришли обратно к тому, с чего начали
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VuNePonimaete
Почему это Реал должен идти на встречу и отдавать одного из важнейших своих творцов побед? Давид не раз принимал успешные решения в перестроении игры по ходу матча, победа в прошлой ЛЧ и его огромная заслуга
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Антонио Мартынов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А такое было? Когда и отец и сын тренировали один клуб
Луческу и его сын тренировали Рапид Бухарест
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иц а мэн
Ответ corazón blanco
А почему бы и нет, он очень грамотный специалист, во многом помогает своему отцу. Хотя с другой стороны идти в клуб, который стоит на вылет без опыта работы главным тренером очень рискованный шаг для дальнейшей карьеры, если вдруг не все получится. Но то, что ему надо в будущем строить свою карьеру, как главным тренером - однозначно. У него есть все задатки для этого и дело тут не в его отце. На спортсе кстати выходила хорошая статья о нем и что он из себя представляет.
Действительно, очень грамотный специалист, так грамотно автобус выставляет что Моуриньо в шоке. Вот тебе самому интересна игра мадрида? Клуб такого калибра разве должен так играть? Одного зураба из ззон видел возмущающимся подобному, остальные 99 процентов глоров мазохистов только и наслаждаются сие "шедевром"
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Harut Hovsepyan
Ответ Игорь Новиков
Это было бы интересно, но не в ситуации борьбы за вылет.
Реал вряд ли отпустит посреди сезона, все-таки не последний человек в штабе. А в следующем - особенно если Анчи уйдет в сб. Бразилии, и тем более если Эвертон вылетит - Давиде сможет начать потихоньку строить команду под себя. Главное - чтобы в руководстве с пониманием подошли к нему.
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emptinesspetr
Более того, бытует мнение граничащее с истиной, что Эвертон тренировал именно Давиде, в пору официального тренерства отца.
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Игорь Новиков
Это было бы интересно, но не в ситуации борьбы за вылет.
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Анвар Масимов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А такое было? Когда и отец и сын тренировали один клуб
Реал же они вместе тренируют . Как то папа Карло дал сынишке порулить. Все мы помним эти прекрасные 0-4 от Барсы
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stas82
В Шип
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Mechel**
Во 2 лигу или уже план на 3?
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Ден Ден
Нужен кризис-менеджер, а они молодого, неопытного хотят пригласить
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Эвертон видимо хочет гарантии, что они точно вылетят. Тогда план надежный, как швейцарские часы.
+6
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Ashan Sorokin
Можно пригласить Тухеля, немец с ходу бы что то выиграл после Лэмпарда по традиции
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
А такое было? Когда и отец и сын тренировали один клуб
+4
0
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Arman FCSM
Чëт упустил момент, когда Федун успел "Эвертон" приобрести
+9
-1
+8
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corazón blanco
А почему бы и нет, он очень грамотный специалист, во многом помогает своему отцу. Хотя с другой стороны идти в клуб, который стоит на вылет без опыта работы главным тренером очень рискованный шаг для дальнейшей карьеры, если вдруг не все получится. Но то, что ему надо в будущем строить свою карьеру, как главным тренером - однозначно. У него есть все задатки для этого и дело тут не в его отце.

На спортсе кстати выходила хорошая статья о нем и что он из себя представляет.
+16
-3
+13
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