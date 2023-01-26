«Эвертон» рассматривает сына Анчелотти на роль главного тренера. Он входит в штаб отца в «Реале»

Сын Карло Анчелотти может возглавить «Эвертон».

, который входит в штаб отца в « », рассматривается мерсисайдским клубом как кандидат на пост главного тренера, при этом он не является приоритетным вариантом.

«Эвертон» хорошо знает Давиде по работе в клубе, когда тот входил в штаб отца. Карло тренировал «ирисок» в 2019-2021 годах. В «Реале» при этом рассчитывают, что Давиде останется как минимум до конца сезона.

Напомним, из « » ранее был уволен Фрэнк Лэмпард, команда идет в зоне вылета .

Давиде Анчелотти – теневой герой «Реала». Отвечает за тренировки, знает 5 языков и спорит с отцом