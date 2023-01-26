«Эвертон» рассматривает сына Анчелотти на роль главного тренера. Он входит в штаб отца в «Реале»
Сын Карло Анчелотти может возглавить «Эвертон».
Давиде Анчелотти, который входит в штаб отца в «Реале», рассматривается мерсисайдским клубом как кандидат на пост главного тренера, при этом он не является приоритетным вариантом.
«Эвертон» хорошо знает Давиде по работе в клубе, когда тот входил в штаб отца. Карло тренировал «ирисок» в 2019-2021 годах. В «Реале» при этом рассчитывают, что Давиде останется как минимум до конца сезона.
Напомним, из «Эвертона» ранее был уволен Фрэнк Лэмпард, команда идет в зоне вылета АПЛ.
Давиде Анчелотти – теневой герой «Реала». Отвечает за тренировки, знает 5 языков и спорит с отцом
На спортсе кстати выходила хорошая статья о нем и что он из себя представляет.