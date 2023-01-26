Властимил Петржела: «С пивом РПЛ будет интереснее смотреть. Наказание для дебоширов – запрет на посещение матчей и штраф 50 тысяч»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела призвал разрешить пиво на футболе.
«Нет никаких проблем в том, чтобы продавать пиво во время матчей. Болельщики и клубы будут только рады, если в России наконец-то снимут этот запрет. Это может не нравиться только сотрудникам полиции, потому что не все люди способны контролировать себя под действием алкоголя.
В таком случае для пьяных дебоширов нужно ввести очень строгое наказание: запрет на посещение матчей и штраф 50 тысяч. Тогда все будут держать себя в руках.
С пивом РПЛ будет интереснее смотреть. Это самый футбольный напиток из всех возможных. Надо возвращать алкоголь на российские стадионы. Не думаю, что из-за этого будет много проблем. Мы же не говорим о том, чтобы люди там пили водку», – отметил Петржела.
Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало
Очереди ,низкое качество пива за неадекватные деньги ,и ограниченное время на его распитие вряд ли привлекут огромное количество болельщиков.
Глупый запрет.