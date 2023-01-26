Властимил Петржела: «С пивом РПЛ будет интереснее смотреть. Наказание для дебоширов – запрет на посещение матчей и штраф 50 тысяч»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Властимил Петржела алкоголь и спорт Футбол

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела призвал разрешить пиво на футболе.

«Нет никаких проблем в том, чтобы продавать пиво во время матчей. Болельщики и клубы будут только рады, если в России наконец-то снимут этот запрет. Это может не нравиться только сотрудникам полиции, потому что не все люди способны контролировать себя под действием алкоголя.

В таком случае для пьяных дебоширов нужно ввести очень строгое наказание: запрет на посещение матчей и штраф 50 тысяч. Тогда все будут держать себя в руках.

С пивом РПЛ будет интереснее смотреть. Это самый футбольный напиток из всех возможных. Надо возвращать алкоголь на российские стадионы. Не думаю, что из-за этого будет много проблем. Мы же не говорим о том, чтобы люди там пили водку», – отметил Петржела.

Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало

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18 комментариев

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Максим Попов
Ответ Alex8007
Так ты и есть голубой, коли пиво не любишь. Ну или школьник
Ты читать умеешь? Кто бухает мочу тот и есть голубой, настоящий мужчина себя уважать и унижаться не будет, выпить пиво это одно и тоже сто в ж@пу дать.
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Ol Iva
Ответ MAXIMum1
У кого цель напиться, тот напьётся до прихода на стадион. И уже внутри его развезёт. А тот, кто просто хочет провести время, посмотреть футбол, пару кружек пива выпьет и всё нормально. Вопрос воспитания. Глупый запрет.
Тем более, что даже если пиво разрешат,то пить его можно будет только на территории фудкортов ,а не в чашах стадионов.
Очереди ,низкое качество пива за неадекватные деньги ,и ограниченное время на его распитие вряд ли привлекут огромное количество болельщиков.
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Marienburg
50 тысяч цифра от балды, или пан на рулетке обычно столько и проигрывал?
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MAXIMum1
У кого цель напиться, тот напьётся до прихода на стадион. И уже внутри его развезёт. А тот, кто просто хочет провести время, посмотреть футбол, пару кружек пива выпьет и всё нормально. Вопрос воспитания.
Глупый запрет.
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Kit244098
А мне кажется, что наше гуано смотреть можно только под коксом. Даже сама водка с него уже никак не шпынит. А басурман про пиво что-то мелет. Совсем отстал дед от наших реалий))
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Alex8007
Ответ Максим Попов
Не у меня все отлично, просто для меня спиртососы приравнивается к лгбт что пиво или алкоголь бухать и что быть голубым одно и тоже поэтому кто бухает это голубой,а я женщин люблю в отличии отвас
Так ты и есть голубой, коли пиво не любишь. Ну или школьник
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Бухгалтер2021
а с рыбкой вкуснее
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Максим Попов
Ответ Юрий Кечко
У тебя трипер что ли ? Теперь тебе выпить нельзя и злишься )))
Не у меня все отлично, просто для меня спиртососы приравнивается к лгбт что пиво или алкоголь бухать и что быть голубым одно и тоже поэтому кто бухает это голубой,а я женщин люблю в отличии отвас
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Партизанен
Наш футбол в трезвом виде тяжело смотреть
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Юрий Кечко
Ответ Максим Попов
Какое пиво,какой вообще уважающий себя мужик будет употреблять алкоголь, в любом его виде.если мужик пьёт даже пиво его вообще уважать не стоит это не мужик а отброс. Так что в спорте не должно быть алкоголя вообще
У тебя трипер что ли ? Теперь тебе выпить нельзя и злишься )))
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Фут.Боль
И казино тоже нужно возвращать, - добавил пан.
азино 777
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Максим Попов
Какое пиво,какой вообще уважающий себя мужик будет употреблять алкоголь, в любом его виде.если мужик пьёт даже пиво его вообще уважать не стоит это не мужик а отброс. Так что в спорте не должно быть алкоголя вообще
канеш настоящий мужик носит бороду,не пьет,не курит табак(только наркотики),и режет русских женщин,ага
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Максим Попов
Какое пиво,какой вообще уважающий себя мужик будет употреблять алкоголь, в любом его виде.если мужик пьёт даже пиво его вообще уважать не стоит это не мужик а отброс. Так что в спорте не должно быть алкоголя вообще
крылья из жопы не растут??
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Остап Бендер Сгибальщик
в точку Пан...там нельзя пить пиво по этому люди ДО мачта пьют водку..
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Spaten
Пивка- для рывка интереса)
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Максим Попов
Какое пиво,какой вообще уважающий себя мужик будет употреблять алкоголь, в любом его виде.если мужик пьёт даже пиво его вообще уважать не стоит это не мужик а отброс. Так что в спорте не должно быть алкоголя вообще
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-8
-7
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Юрий Кечко
Петржела:» Рпл с пивом будет интереснее смотреть , а если ещё и ставочку сделал ..»
+4
-2
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Фут.Боль
И казино тоже нужно возвращать, - добавил пан.
+8
-2
+6
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