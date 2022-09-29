Заседание по иску «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей состоится 18 октября. Иск Газизова к Федуну на 365 млн рублей рассмотрят в тот же день

В октябре рассмотрят два иска, касаемых «Спартака» и экс-гендиректора клуба .

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд города Уфы 18 октября рассмотрит иск Газизова к бывшему владельцу московского клуба на сумму 365 миллионов рублей.

«Спор по иску Газизова к Федуну на сумму 365 млн рублей будет рассмотрен Октябрьским судом Уфы 18 октября в 11:30», – заявила Завьялова.

По словам Завьяловой, Октябрьский суд 18 октября также рассмотрит иск к Газизову на сумму 88 миллионов рублей. Заседание пройдет в 9:00 мск.

Напомним, 10 августа Октябрьский суд Уфы зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей. Юрист клуба Елена Чачу сообщала, это те деньги, которые, как полагает сторона «Спартака», Газизов сам себе выплатил незаконно, «когда он перевел 88 млн рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора».

Газизов не стал комментировать ситуацию. Позднее он подал иск к Федуну на сумму 365 млн, который ранее был возвращен судом из-за нарушений при подаче.