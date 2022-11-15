Суд приостановил производство дела об иске «Спартака» к Газизову на 88 млн рублей

Октябрьский суд Уфы приостановил производство дела по иску «Спартака» к Шамилю Газизову.

Производство возобновится после решения шестого самарского кассационного суда по восстановлению на работе в московском футбольном клубе.

«Несмотря на то что Газизов всегда говорил, что у него претензии исключительно к господину Леониду Федуну, он все-таки решил восстановиться на работе. Я думаю, что это процессуальная уловка для того, чтобы приостановить процесс, чтобы как можно дольше не получать по нему решения.

Думаю, что сам процесс о восстановлении на работе будет затянут под любыми предлогами, в том числе [под предлогом] неявки. Сегодня суд приостановил производство по взысканию до решения шестого самарского кассационного суда о восстановлении на работе, заседание должно пройти 1 декабря», – сказала юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

«Спартак» подал иск к Газизову на 88 млн рублей. Клуб считает, что Шамиль незаконно выплатил эту сумму себе сам