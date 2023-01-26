Трансферы из России в Казахстан – в топ-10 самых популярных в мире в 2022-м

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Стали известны наиболее популярные направления трансферов в 2022 году.

Согласно ежегодному отчету ФИФА по трансферам, самым популярным направлением стали переходы из Бразилии в Португалию: в этом направлении было осуществлено 338 переходов. Второе место заняли трансферы в обратном направлении – в 2022 году было совершено 166 таких сделок.

Трансферы из России в Казахстан вошли в топ-10 по этому показателю – с 62 состоявшимися сделками это направление занимает 7-е место в рейтинге.

Самые популярные направления трансферов в 2022 году:

1. Бразилия – Португалия (338 трансферов);

2. Португалия – Бразилия (166 трансферов);

3. Франция – Бельгия (77);

4. Бельгия – Франция (66);

5. Испания – Португалия (66);

6. Хорватия – Словения (63);

7. Россия – Казахстан (62);

8. Аргентина – Чили (61);

9. Уругвай – Аргентина (59);

10. Германия – Австрия (59).

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17 комментариев

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xen0m0rph
Ответ зак
Не будет теперь можно быть в Казахстане пол-года и только потом через полгода можно вернутся в Казахстан в марте уже будет возвращение и первых)
РВП оформить не проблема
0
0
0
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зак
Ответ Александр Константинович
То ли ещё будет
Не будет теперь можно быть в Казахстане пол-года и только потом через полгода можно вернутся в Казахстан в марте уже будет возвращение и первых)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
Ответ Фёдор Кузнецов
Меньше, ТО то закончилось к сентябрю
так свободных агентов можно вне ТО подписывать везде
0
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Павел Светлов
ну да... просто среди этих тысяч оказалось полсотни профессиональных футболистов, которые релокацию оформили как трансфер))
Меньше, ТО то закончилось к сентябрю
0
0
0
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Юрий Кечко
Ответ giallo-verde
Скоро казахская лига будет сильнее российской, если война будет длится долго.
Да нет , даже при таких раскладах не будет
+1
0
+1
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giallo-verde
Скоро казахская лига будет сильнее российской, если война будет длится долго.
0
0
0
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kaimussen
Ответ Фёдор Кузнецов
Забавно что 1-2 место и 3-4 это трансферы туда обратно
Товар в 14-дневный срок возвращают, если не подошёл.
+8
0
+8
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Павел Светлов
Ответ Фёдор Кузнецов
Забавно что 1-2 место и 3-4 это трансферы туда обратно
это как раз вполне объяснимо
0
0
0
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WelcomeBackPURE
ЛГБТ-трансферы в Грузию из России наверняка побили все рекорды
+3
-7
-4
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Павел Светлов
Ответ Дмитрий Климентьев
И речь не только о футболе :)
ну да... просто среди этих тысяч оказалось полсотни профессиональных футболистов, которые релокацию оформили как трансфер))
+30
0
+30
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Павел Светлов
А вот это действительно интересная статистика (не только RU->KAZ, но и остальное)
+1
0
+1
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космонавт на дереве
Трансферы из Зенита в Сочи и обратно в топ 20 наверное вошли бы
+24
-6
+18
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Александр Константинович
Ответ Arman FCSM
Осенью был пик трансферов в Казахстан
То ли ещё будет
+14
-5
+9
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Three Days Grace
они точно не про "транзитные рейсы"?)
+4
0
+4
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Фёдор Кузнецов
Забавно что 1-2 место и 3-4 это трансферы туда обратно
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
Осенью был пик трансферов в Казахстан
+138
-2
+136
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Дмитрий Климентьев
И речь не только о футболе :)
+82
-4
+78
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