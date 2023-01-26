Трансферы из России в Казахстан – в топ-10 самых популярных в мире в 2022-м
Стали известны наиболее популярные направления трансферов в 2022 году.
Согласно ежегодному отчету ФИФА по трансферам, самым популярным направлением стали переходы из Бразилии в Португалию: в этом направлении было осуществлено 338 переходов. Второе место заняли трансферы в обратном направлении – в 2022 году было совершено 166 таких сделок.
Трансферы из России в Казахстан вошли в топ-10 по этому показателю – с 62 состоявшимися сделками это направление занимает 7-е место в рейтинге.
Самые популярные направления трансферов в 2022 году:
1. Бразилия – Португалия (338 трансферов);
2. Португалия – Бразилия (166 трансферов);
3. Франция – Бельгия (77);
4. Бельгия – Франция (66);
5. Испания – Португалия (66);
6. Хорватия – Словения (63);
7. Россия – Казахстан (62);
8. Аргентина – Чили (61);
9. Уругвай – Аргентина (59);
10. Германия – Австрия (59).
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