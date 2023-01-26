Клубы потратили 6,5 млрд долларов на трансферы в 2022-м – на 33,5% больше, чем в 2021-м

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ФИФА опубликовала отчет о трансферах в 2022 году. 

После того, как суммарные трансферные расходы два года сокращались в связи с пандемией коронавируса, в 2022 году клубы увеличили общие затраты на трансферы на 33,5% по сравнению с 2021-м, потратив 6,5 миллиарда долларов. Этот показатель ниже тех, которые были зафиксированы в 2018 (6,94 млрд) и 2019 (7,35 млрд) годах.

За год 960 клубов потратили деньги на трансферы, а 1155 клубов получили выплаты. Это рекордные показатели. 

80,9% суммы, потраченной на трансферы в 2022 году, составили фиксированные платежи, а 19% – бонусные. 

В 2022 году в футболе были осуществлены рекордные 20 209 трансферов, что на 11,6% больше, чем в 2021 году, и превышает показатели 2019 года.

Всего в процессах переходов игроков были задействованы 4770 клубов из 182 национальных ассоциаций – это рекорд.

В общей сложности 17 291 игрок сменил клуб в 2022 году. 

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6 комментариев

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Олег Ринкевич
Бешеные бабки. Люди нынче дорого стоят!
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Поч на связи
Челси в соло сделал это число)
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alex fedun
Уверен скоро будет первый трансфер за BITCOIN ))
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ivan_nik_mak@mail.ru
Ну дык инфляция!!!
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Ебздрогыч
Это 9,1 миллионов Суторминых, целая страна!
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Ковид 07.10.52
Ух как Европа загнивает...
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