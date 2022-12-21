Хави о Левандовском: «Он послан нам с неба – лидер, нужный команде. Удивила его скромность, ведь он мировая звезда»

высказался о роли Роберта Левандовского в «Барселоне».

«Он меня удивил. Меня поразила его скромность, несмотря на то, что он звезда мирового масштаба. Нести бремя «Барселоны» сложно, и его личностные качества очень в этом помогают. Они впечатляют. Он был послан нам с неба – настоящий лидер, в котором нуждалась команда.

[Его дисквалификация в Ла Лиге] – очень несправедливое наказание. Мы обжаловали решение, но его оставили в силе. К счастью, у нас есть разные варианты, чтобы его заменить – Ферран [ ], Ансу [Фати], Рафинья, Усман [Дембеле], Мемфис [Депай]. У нас есть выбор. Мы надеемся, что его отсутствие не будет заметно», – сказал главный тренер «Барселоны».

был дисквалифицирован на три матча в за поведение в матче против «Осасуны» (2:1). « » подавала апелляцию, но решение дисциплинарного комитета осталось в силе.

Хави о вылете в Лигу Европы: «В тот день мы как зомби вышли против «Баварии». Бесит участие в турнире, в котором не хотим играть»