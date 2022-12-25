Ванда на стриме заявила, что ни с кем не встречается. Икарди в комментариях сказал не придуриваться: «Сводишь меня с ума видеозвонками»
Нападающий Мауро Икарди остался недоволен высказываниями своей экс-супруги Ванды Нары.
Девушка в Instagram провела стрим, в ходе которого заявила: «Я не состою в отношениях, я одна. Я никого ни на кого не променяла. Я развелась – и на этом все».
Футболист «Галатасарая» во время трансляции начал оставлять резкие комментарии: «Не придуривайся», «Такая бывшая, что сводишь меня с ума видеозвонками», «Ты самый токсичный человек или нет?»
Нара не стала реагировать на его замечания.
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