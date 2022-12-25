Ванда на стриме заявила, что ни с кем не встречается. Икарди в комментариях сказал не придуриваться: «Сводишь меня с ума видеозвонками»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция светская хроника Мауро Икарди девушки и спорт Ванда Нара Футбол

Нападающий Мауро Икарди остался недоволен высказываниями своей экс-супруги Ванды Нары.

Девушка в Instagram провела стрим, в ходе которого заявила: «Я не состою в отношениях, я одна. Я никого ни на кого не променяла. Я развелась – и на этом все».

Футболист «Галатасарая» во время трансляции начал оставлять резкие комментарии: «Не придуривайся», «Такая бывшая, что сводишь меня с ума видеозвонками», «Ты самый токсичный человек или нет?»

Нара не стала реагировать на его замечания.

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13 комментариев

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Инженер Управляющий
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Ответ Ебздрогыч
Да уж, такого несчастного каблука еще свет не видел
Звиздострадалец)
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Криштиану Роналду
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Завела его в Галатасарай, отобрала все деньги и бросила, топовый агент ))
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Jamie Redknapp
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Футбольные новости которые мы заслужили
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Мария Карпенко
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Мауро Кукалди
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Тиджани Бабангида
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Неспортивное поведение…
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Peter Parker
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Ответ Мария Карпенко
Куколдина, найди себе нормальную девушку, боже. Она всем говорит, что ты ей никто.
Ну так с ее стороны тоже, вероятно, был психологический абьюз. Икарди в первую очередь не «нормальная девушка» нужна, а квалифицированный психолог.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Иван Лазович
Жаль Икарди даже. Может потому что сам таким был)
Что вообще твориться. Вот бы не читать про этих всех
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Saboroff
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Жалко смотреть
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Иван Лазович
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Жаль Икарди даже. Может потому что сам таким был)
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Камбоджа Иванов
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Удивлен, что Икарди играет в футбол в бутсах, а не каблуках.
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BAI
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Мир сошел с ума... интересоваться жизнью идиотов и просто разной шалупенью, это клиника
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Ебздрогыч
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Да уж, такого несчастного каблука еще свет не видел
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Мария Карпенко
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Куколдина, найди себе нормальную девушку, боже. Она всем говорит, что ты ей никто.
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