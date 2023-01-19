Уткин о Мудрике в «Челси» за 100 млн: «Не понимаю, как могут столько стоить услуги человека. Возможно, рынок взбесился и сходит постепенно с ума»
Василий Уткин прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси».
«Синие» купили вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. Мудрик подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет.
«100 миллионов – это, конечно, очень много. Честно говоря, я вообще не понимаю, как могут столько стоить услуги человека. Тем не менее это рыночная цена, потому что те же деньги, только чуть-чуть в профиль, «Арсенал» предлагал за Мудрика.
А это значит, что если есть два конкурирующих клуба, два конкурирующих покупателя, и одному из них, так сказать, товар уходит, то цена была рыночной. Хотя, возможно, это рынок взбесился и сходит постепенно с ума.
Рынок уже вспух, он переполнен деньгами. Надави на него – и деньги польются то ли свежей алой кровью, то ли гноем, но тем не менее польются.
И вот, Мудрик, ни в чем не виноватый, за 100 млн, хотя в общем-то в этом его уже можно винить, перешел в «Челси». А хотел-то, говорят, в «Арсенал».
И сейчас болельщики в Англии рассуждают: «Ну как же это так? Ведь парень хотел в «Арсенал». Как же так его переломали через колено и заставили ради лишних каких-то миллионов, ради лишних кусков бабла, каких-то единиц денежной сущности перейти в совершенно другую команду?»
Ведь буквально сию секунду «Лидс» продавал Рафинью, а Рафинья хотел в «Барселону», но у «Лидса» было более выгодное предложение, не помню какое, но это совершенно не важно.
И «Лидс» решил: «Рафинья, ты столько для нас сделал, мы и так получим за тебя большие деньги. Иди, Рафинья, в «Барселону». Вот это настоящее уважение.
Не знаю, что там было за кулисами перехода Мудрика, но вот Рафинья. Хотел в «Барселону», вот он перешел. И у него что, получилось? Получилось хорошо, может быть? Короче говоря, очень сложная история», – сказал журналист и блогер на своем ютуб-канале.
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Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов
посмотрим чего Мудрик покажет, хотя сейчас это выглядит как оверпрайс, но может он заиграет на уровне своего ценника
А принеси её в магазин всё по 38, так и пылилась бы...