Уткин о Мудрике в «Челси» за 100 млн: «Не понимаю, как могут столько стоить услуги человека. Возможно, рынок взбесился и сходит постепенно с ума»

Теги Рафинья Василий Уткин Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Лидс Михаил Мудрик Футбол

Василий Уткин прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси».

«Синие» купили вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. Мудрик подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет.

«100 миллионов – это, конечно, очень много. Честно говоря, я вообще не понимаю, как могут столько стоить услуги человека. Тем не менее это рыночная цена, потому что те же деньги, только чуть-чуть в профиль, «Арсенал» предлагал за Мудрика.

А это значит, что если есть два конкурирующих клуба, два конкурирующих покупателя, и одному из них, так сказать, товар уходит, то цена была рыночной. Хотя, возможно, это рынок взбесился и сходит постепенно с ума.

Рынок уже вспух, он переполнен деньгами. Надави на него – и деньги польются то ли свежей алой кровью, то ли гноем, но тем не менее польются.

И вот, Мудрик, ни в чем не виноватый, за 100 млн, хотя в общем-то в этом его уже можно винить, перешел в «Челси». А хотел-то, говорят, в «Арсенал».

И сейчас болельщики в Англии рассуждают: «Ну как же это так? Ведь парень хотел в «Арсенал». Как же так его переломали через колено и заставили ради лишних каких-то миллионов, ради лишних кусков бабла, каких-то единиц денежной сущности перейти в совершенно другую команду?»

Ведь буквально сию секунду «Лидс» продавал Рафинью, а Рафинья хотел в «Барселону», но у «Лидса» было более выгодное предложение, не помню какое, но это совершенно не важно. 

И «Лидс» решил: «Рафинья, ты столько для нас сделал, мы и так получим за тебя большие деньги. Иди, Рафинья, в «Барселону». Вот это настоящее уважение.

Не знаю, что там было за кулисами перехода Мудрика, но вот Рафинья. Хотел в «Барселону», вот он перешел. И у него что, получилось? Получилось хорошо, может быть? Короче говоря, очень сложная история», – сказал журналист и блогер на своем ютуб-канале.

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Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

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37 комментариев

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markoolio
70 млн /7,5 лет = 9,33 млн в год при выручке клуба в районе 500 млн, не считая вливаний хозяев.
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Антофф
Ответ Бекболот Жолборсов
70+30 всего это такие трансферы были и раньше Много хейтеры потому что он вы поняли
Ничего не понятно, но очень интересно.
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Висита Эльмурзаев
Если спросить фанатов Арсенала, то они скажут, что Арсенал хотел купить его 10 рублей, но тут пришёл Челси и заплатил 100млн
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Макс Шева
Об этой повести будут сломать легенды.Когда то Неймар поставил лайк финтам Мудрика в инсте(инородный агент),тем самым передав ему часть своего таланта.
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Добрый Ретроград
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
А ты родился с контрактом прямо с рождения быть рабом. Каждому своё))
Выдыхай, бобёр.
+4
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Добрый Ретроград
вагнера шахтера
0
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Garre Garre
Чего то Вася в этот раз не дальновидный, всем ясно что эта блондинка и близко не стоит своих денег, разменяли его по явным политическим целям
0
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Честный контроль
В контракте Мудрика наверняка есть пункт обязательства через год стать женщиной. Иначе необъяснимо.
А ты родился с контрактом прямо с рождения быть рабом. Каждому своё))
+2
-7
-5
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Честный контроль
В контракте Мудрика наверняка есть пункт обязательства через год стать женщиной. Иначе необъяснимо.
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Русский уравнитель
Закусывать Василий надо, не связная речь!
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zer
смотря какой игрок. типа не думаю, что в Реале хоть раз пожалели, что за Роналду отдали почти сотку. Бэйл плюс-минус наиграл на эти деньги. а вот Азар деньги на ветер, хотя казалось готовый топ пришёл в самом соку.

посмотрим чего Мудрик покажет, хотя сейчас это выглядит как оверпрайс, но может он заиграет на уровне своего ценника
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Marcus-light
Ответ Rhett Butler
если услуги футболиста приносят клубу доход, то цена оправдана...
Отчасти вы правы, 135 млн за 8 лет - это немного, по сути два выхода в ЛЧ и там из группы. Другое дело, что вклад одного футболиста в таких случаях невелик.
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justburn
Ответ Wiley Fox
А свои услуги толстый Вася как оценивает?
Почасово
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SVD44
То есть до перехода Мудрика никаких вопросов не возникало?
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Sevuska
Видимо украинец Мудрик какие-то ещё услуги согласился американцам оказывать 😎, как это часто бывает в последнее время .
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B@SS
Что за НЕ СВЯЗАННЫЙ поток сознания я только что прочитал?
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Бекболот Жолборсов
70+30 всего это такие трансферы были и раньше Много хейтеры потому что он вы поняли
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DolJun
Ответ Алексей Никитин
Как-то знакомый продавал картину за 300 баксов, покупатель сказал, что картина стоит дороже и предложил 450 баксов, а потом и 600 баксов.
всмысле?
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Вячеслав Новиков
Я думаю Арсеналу это должно быть во благо, 100 лямов за нонейма из полу профессиональной лиги, поживём увидим кто будет в плюсе
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Wiley Fox
А свои услуги толстый Вася как оценивает?
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Алексей Никитин
Ответ DolJun
все очень просто: услуги стоят столько, сколько за них готовы заплатить. другое дело какую службу он за эти деньги сослужит: можно ведь служить как азар, выиграв несколько чемпионств и лиг европы, а можно как коутиньо - уйти в аренду и деклассировать домашний клуб на века, а затем вернуться с треблом потому что и там оказался не нужен. время покажет.
Как-то знакомый продавал картину за 300 баксов, покупатель сказал, что картина стоит дороже и предложил 450 баксов, а потом и 600 баксов.
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AIBOLIT66
не тот ли это Эдуард Мудрик из 60х годов?
0
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DolJun
все очень просто: услуги стоят столько, сколько за них готовы заплатить. другое дело какую службу он за эти деньги сослужит: можно ведь служить как азар, выиграв несколько чемпионств и лиг европы, а можно как коутиньо - уйти в аренду и деклассировать домашний клуб на века, а затем вернуться с треблом потому что и там оказался не нужен. время покажет.
+2
-7
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AIBOLIT66
У кого-то были 30 млн долларов лишние и он купил картину Мунка Крик.
А принеси её в магазин всё по 38, так и пылилась бы...
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Rhett Butler
если услуги футболиста приносят клубу доход, то цена оправдана...
+11
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