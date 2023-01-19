Василий Уткин прокомментировал трансфер в «Челси».

«Синие» купили вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. Мудрик подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет.

«100 миллионов – это, конечно, очень много. Честно говоря, я вообще не понимаю, как могут столько стоить услуги человека. Тем не менее это рыночная цена, потому что те же деньги, только чуть-чуть в профиль, «Арсенал» предлагал за Мудрика.

А это значит, что если есть два конкурирующих клуба, два конкурирующих покупателя, и одному из них, так сказать, товар уходит, то цена была рыночной. Хотя, возможно, это рынок взбесился и сходит постепенно с ума.

Рынок уже вспух, он переполнен деньгами. Надави на него – и деньги польются то ли свежей алой кровью, то ли гноем, но тем не менее польются.

И вот, Мудрик, ни в чем не виноватый, за 100 млн, хотя в общем-то в этом его уже можно винить, перешел в «Челси». А хотел-то, говорят, в «Арсенал».

И сейчас болельщики в Англии рассуждают: «Ну как же это так? Ведь парень хотел в «Арсенал». Как же так его переломали через колено и заставили ради лишних каких-то миллионов, ради лишних кусков бабла, каких-то единиц денежной сущности перейти в совершенно другую команду?»

Ведь буквально сию секунду «Лидс» продавал Рафинью, а Рафинья хотел в «Барселону», но у « » было более выгодное предложение, не помню какое, но это совершенно не важно.

И «Лидс» решил: « , ты столько для нас сделал, мы и так получим за тебя большие деньги. Иди, Рафинья, в «Барселону». Вот это настоящее уважение.

Не знаю, что там было за кулисами перехода Мудрика, но вот Рафинья. Хотел в «Барселону», вот он перешел. И у него что, получилось? Получилось хорошо, может быть? Короче говоря, очень сложная история», – сказал журналист и блогер на своем ютуб-канале.

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