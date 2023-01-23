Пике заподозрили в отношениях с юристом Джулией Пуч. Вероятно, он изменял девушке, к которой ушел от Шакиры

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира девушки и спорт Футбол

Жерара Пике заподозрили в новой измене.

По данным испанского телешоу Socialité, экс-футболист «Барселоны» был неверен своей новой девушке, Кларе Чиа Марти. По словам предполагаемого свидетеля, Пике якобы видели в компании Джулии Пуч, юриста из Барселоны, в конце прошлого года в одном из его любимых мест.

Источник, которого цитирует Socialité, сказал, что Пике и Пуч были в отношениях в течение двух или трех лет. Окружение девушки отказалось комментировать эту информацию. Сам Пике также никак не отреагировал на информацию о романе с Джулией.

В последнем выпуске телешоу сообщили, что истории Пике, Шакиры, Чиа Марти и Пуч могут быть связаны. Пике и Шакира расстались в июне 2022 года из-за измен Жерара.

Пике встречался с новой девушкой еще до расставания с Шакирой. Ее заметили на интервью Жерара по Zoom от 2021 года

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55 комментариев

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RLVedter
Так вот кто лакомился вареньем!
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Madhamish
Ответ Антон Семёнов
"Пике и Пуч!!! Сенсация! Жерара заподозрили в новой измене!" Учитесь, ребята
Ну уже приемлемо.
Хотя предлагал более острый заголовок:
Пуч и Пике - настоящая любовь или мимолетный секс? Шокирующие откровения Шакиры!
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Антон Семёнов
Ответ Madhamish
Не склоняется женская фамилия Пуч в русском языке!!!
"Пике и Пуч!!! Сенсация! Жерара заподозрили в новой измене!" Учитесь, ребята
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Nogoi89
Вот почему Пуч уехал в МЛС. С глаз долой - из сердца вон.
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Kirkoroff
Ответ MagicWithoutBorders
Теперь непонятно кто съел варенье Шакиры…
Кто вскрыл банку Шакиры..
+2
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Ronixs
""Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница – известная красавица актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: – Что будем, что будем… завидовать будем!""Весь футбольный мир следит за любовницами Пике? Неплохо для него.
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KVENTIN
Вот это вот всё, чтобы не догадались об истинном - о Касильясе..
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Rabadan_05
Ответ Андрей Синецкий
Ребят , а поясните ! Что значит заподозрили ?? Я имею ввиду , что подозрительного в частной жизни человека ? Он не гос служащий и какая разница как он живет и с кем , если не нарушает закон ? В чем истинная суть подозрения , корень его ? Например вы едите суп на кухне и тут вам приходит смс : «вашего соседа Толю заподозрили в измене другой девушке, потому что видели его с другой девушкой». Это тоже самое . Ладно Дани Алвес, тут есть конкретный эпизод и В чем суть «подозревания Пике?»
Известная личность, их дыхание в новостях обсуждают)
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Ramal Ali
Ответ MagicWithoutBorders
Теперь непонятно кто съел варенье Шакиры…
🤣🤣🤣😂👍
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Demyan Grachev
Я видел дриблинг пике😧
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Ehlo
Ответ MagicWithoutBorders
Теперь непонятно кто съел варенье Шакиры…
Варенье съел Рики Пуч
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Андрей Синецкий
Ребят , а поясните ! Что значит заподозрили ?? Я имею ввиду , что подозрительного в частной жизни человека ? Он не гос служащий и какая разница как он живет и с кем , если не нарушает закон ? В чем истинная суть подозрения , корень его ?
Например вы едите суп на кухне и тут вам приходит смс : «вашего соседа Толю заподозрили в измене другой девушке, потому что видели его с другой девушкой». Это тоже самое . Ладно Дани Алвес, тут есть конкретный эпизод и В чем суть «подозревания Пике?»
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Madhamish
Ответ здоровяк
Эх спортс...( Такой заголовок упустили! Надо было так: Пике заподозрили в отношениях с Пучем. Вероятно, он изменял девушке, к которой ушел от Шакиры. И ссылка на профиль Рики Пуча https://www.sports.ru/ricard-puig/
Не склоняется женская фамилия Пуч в русском языке!!!
+2
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Madhamish
Ответ Юрий Кечко
Эх спортс теряете хватку «Пике подозревали в сексуальных связях с Пучем»
В русском языке женская фамилия Пуч не склоняется!!!
Правильнее так: Пике и Пуч: просто секс или настоящая любовь? Шакира раскрывает шокирующие факты
+3
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Макс Шева
В год кролика решил ... ,все что движется.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ MagicWithoutBorders
Теперь непонятно кто съел варенье Шакиры…
Пуйоль)
+11
-1
+10
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Экспертное мнение
Одни юмористы в комментах, а как только женщина делает подобное, тут был бы только лютый хейт) Не последовательно, парни. Говорить надо как есть, Пуке - главный позор Барселоны, те кто хочет видеть его президентом клуба, хотят развала Барсы и вылета в Терсеру.
+3
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AF007
Ответ Мадрид наказывает!
Пуке сам же платит журналистам, дабы те его пиарили, дескать ему кто-то дает, но мы то с вами понимаем, что ни одна нормальная (и ненормальная) баба шарахается от такой глупой деревенщины.
>ни одна нормальная баба шарахается

Когда не хватило мозгов складно дописать коммент 👍
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Алексей Муравьёв
Спорт прекращай хрень эту уже выкладывать, честное слово, это спортивный портал а не программа "брачное чтиво"!!!
+1
-1
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Alex Korolev
Ответ Юрий Кечко
Эх спортс теряете хватку «Пике подозревали в сексуальных связях с Пучем»
Можно ещё так:
Пике изменял двум девушкам с юристом.
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Нонейм
Вы эту Клару видели?
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LifeSpartak
Да это его личное дело с кем когда и как! Зачем это "бельё" выносить сюда?
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&_Bishep_&
Это не Голден-мама?
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Костя Григорьев
Ответ MagicWithoutBorders
Теперь непонятно кто съел варенье Шакиры…
😂👍🏻
+4
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Isshin88
Ответ Юрий Кечко
Эх спортс теряете хватку «Пике подозревали в сексуальных связях с Пучем»
Может это как раз и был переодетый Пуч?
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-3
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