заподозрили в новой измене.

По данным испанского телешоу Socialité, экс-футболист «Барселоны» был неверен своей новой девушке, Кларе Чиа Марти. По словам предполагаемого свидетеля, Пике якобы видели в компании Джулии Пуч, юриста из Барселоны, в конце прошлого года в одном из его любимых мест.

Источник, которого цитирует Socialité, сказал, что Пике и Пуч были в отношениях в течение двух или трех лет. Окружение девушки отказалось комментировать эту информацию. Сам Пике также никак не отреагировал на информацию о романе с Джулией.

В последнем выпуске телешоу сообщили, что истории Пике, Шакиры, Чиа Марти и Пуч могут быть связаны. Пике и расстались в июне 2022 года из-за измен Жерара.

Пике встречался с новой девушкой еще до расставания с Шакирой. Ее заметили на интервью Жерара по Zoom от 2021 года