Пике заподозрили в отношениях с юристом Джулией Пуч. Вероятно, он изменял девушке, к которой ушел от Шакиры
Жерара Пике заподозрили в новой измене.
По данным испанского телешоу Socialité, экс-футболист «Барселоны» был неверен своей новой девушке, Кларе Чиа Марти. По словам предполагаемого свидетеля, Пике якобы видели в компании Джулии Пуч, юриста из Барселоны, в конце прошлого года в одном из его любимых мест.
Источник, которого цитирует Socialité, сказал, что Пике и Пуч были в отношениях в течение двух или трех лет. Окружение девушки отказалось комментировать эту информацию. Сам Пике также никак не отреагировал на информацию о романе с Джулией.
В последнем выпуске телешоу сообщили, что истории Пике, Шакиры, Чиа Марти и Пуч могут быть связаны. Пике и Шакира расстались в июне 2022 года из-за измен Жерара.
Пике встречался с новой девушкой еще до расставания с Шакирой. Ее заметили на интервью Жерара по Zoom от 2021 года
Хотя предлагал более острый заголовок:
Пуч и Пике - настоящая любовь или мимолетный секс? Шокирующие откровения Шакиры!
Например вы едите суп на кухне и тут вам приходит смс : «вашего соседа Толю заподозрили в измене другой девушке, потому что видели его с другой девушкой». Это тоже самое . Ладно Дани Алвес, тут есть конкретный эпизод и В чем суть «подозревания Пике?»
Правильнее так: Пике и Пуч: просто секс или настоящая любовь? Шакира раскрывает шокирующие факты
Когда не хватило мозгов складно дописать коммент 👍
Пике изменял двум девушкам с юристом.