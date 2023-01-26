Карраскаль о том, что остался в России: «Давление было, но я не стал поддаваться всеобщей панике. Москва – стабильный и спокойный город»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Политика Хорхе Карраскаль Спорт-Экспресс Футбол

Игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль объяснил, почему остался в России.

– ЦСКА выкупил твой трансфер и заключил длительный контракт, когда большинство легионеров уезжало из России. Что тебя мотивировало остаться?

– Определенное давление было: многие спрашивали, почему я остался в России в такой сложной ситуации. А я просто считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе.

Когда я приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. В клубе ко мне очень тепло относятся.

Да и российский футбол мне нравится – лига довольно интенсивная. Если честно, то я думал, что в РПЛ играют медленнее – ожидал, что футбол будет каким-то вялым. Но все оказалось иначе. В общем, в Москве чувствую себя абсолютно счастливым человеком.

– Ты сказал, что было давление. О ком речь?

– О мои друзьях, членах семьи. Но я с детства привык покидать родной дом, бороться, пробиваться. Привык оказываться в сложных ситуациях и давно научился самостоятельно принимать решения.

В тот момент я не стал поддаваться всеобщей панике. Мною движет футбол, поэтому и решения я принимал, исходя из футбольных обстоятельств.

Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, что в Москве все в порядке, все хорошо. И она успокоилась.

– Ты называл Москву местом, где можно быть полностью уверенным в завтрашнем дне. Ничего не поменялось?

– Конечно, нет. Москва – абсолютно стабильный и спокойный город с очень высоким уровнем безопасности. Все отлично! – сказал колумбиец.

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11 комментариев

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OldRedWhite
Ответ zidancheg
Колумбиец знает, о чём говорит.
Уж поспокойнее на улице , чем в Боготе - это 100 %
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OldRedWhite
Ответ ЛысыйСый
Вовремя сделанная работа над ошибками предотвращает ошибки. Вот и мер Киева соврать не даст ))
Какие такие ошибки ???
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Demyan Grachev
Особобенно с ПВО на крышах))
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TheSportNik
Москва- это лучший город для жизни людей, тут конкурентов нет у него.
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ЛысыйСый
Ответ Romeo Yankovich
Особенно когда недавно начали украшать крыши, придавая им шарма
Вовремя сделанная работа над ошибками предотвращает ошибки.
Вот и мер Киева соврать не даст ))
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Pol Belov
да, Москва спокойный город, именно поэтому там стали устанавливать системы ПВО... для большего спокойствия... или это секрет? тогда сорри...
+3
-1
+2
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Romeo Yankovich
Ответ Aleksey Yashin
Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, как похорошела Москва при Собянине
Особенно когда недавно начали украшать крыши, придавая им шарма
+8
-8
0
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Ислам Гасанов
Красава ждём от тебя прогресса и не останавливаться в развитии
+7
-1
+6
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Константин Эсперов
Ответ Aleksey Yashin
Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, как похорошела Москва при Собянине
То что в Колумбии практически каждый день происходят вооруженные конфликты на границе Эквадора из за наркотрафика это норма .
+4
-2
+2
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zidancheg
Колумбиец знает, о чём говорит.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, как похорошела Москва при Собянине
+14
-5
+9
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