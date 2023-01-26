Игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль объяснил, почему остался в России.

– ЦСКА выкупил твой трансфер и заключил длительный контракт, когда большинство легионеров уезжало из России. Что тебя мотивировало остаться?

– Определенное давление было: многие спрашивали, почему я остался в России в такой сложной ситуации. А я просто считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе.

Когда я приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. В клубе ко мне очень тепло относятся.

Да и российский футбол мне нравится – лига довольно интенсивная. Если честно, то я думал, что в играют медленнее – ожидал, что футбол будет каким-то вялым. Но все оказалось иначе. В общем, в Москве чувствую себя абсолютно счастливым человеком.

– Ты сказал, что было давление. О ком речь?

– О мои друзьях, членах семьи. Но я с детства привык покидать родной дом, бороться, пробиваться. Привык оказываться в сложных ситуациях и давно научился самостоятельно принимать решения.

В тот момент я не стал поддаваться всеобщей панике. Мною движет футбол, поэтому и решения я принимал, исходя из футбольных обстоятельств.

Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, что в Москве все в порядке, все хорошо. И она успокоилась.

– Ты называл Москву местом, где можно быть полностью уверенным в завтрашнем дне. Ничего не поменялось?

– Конечно, нет. Москва – абсолютно стабильный и спокойный город с очень высоким уровнем безопасности. Все отлично! – сказал колумбиец.